Overleden actrice trakteert in Breukelen nog altijd op ijsjes van Elly

BREUKELEN - Leerlingen van groep 3 van De Regenboog in Breukelen hebben een lokale stichting geholpen een jaarlijkse plicht te vervullen. Ze kregen een ijsje, precies zoals dat staat beschreven in het testament van actrice Elly van Stekelenburg De met toneelprijzen gelauwerde Van Stekelenburg woonde tot aan haar overlijden in 1984 in Breukelen. Op haar verjaardag trakteerde ze schoolkinderen gewoontegetrouw op een ijsje. Die kwamen dat elk jaar op 28 juni halen bij Huize de Zwaluw, haar woning aan de Straatweg.In haar testament bepaalde Van Stekelenburg dat na haar dood haar herinnering levend gehouden moest worden door elk jaar op haar geboortedag ijsjes te blijven uitdelen. De daarvoor opgerichte stichting Elly van Stekelenburg zorgt daar sindsdien voor.Van Stekelenburg was een kleurrijke inwoonster van Breukelen. Toen ze op 83-jarige leeftijd stierf schreef de Telegraaf dat ze als alleenstaande oude dame had gewoond tussen haar honden, haar papegaai en haar collectie gokkasten. Ze reed de laatste jaren van haar leven door het dorp in een elektrische 'witkar', die ze van de Floriade had overgenomen en scheurde soms ook in een klein motorbootje de Vecht op. Ze opende winkels en reikte prijzen uit bij de tennisclub.Burgemeester Ap Reinders en leerkrachten Annet Schoevaars en Mieke Arntz deelden vandaag de 'ijsjes van Elly' uit. Kinderen in Breukelen boffen, want het is niet de enige 'testamentaire traktatie' die ze elk jaar krijgen. Rond 3 oktober zorgt de Dudok de Witstichting voor poffertjes voor alle basisschoolkinderen. Op die manier wordt de in 1913 overleden weldoener LĂ©onard Corneille Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar, herdacht.