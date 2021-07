Man in Koeweit gearresteerd na klachten over het weer

Een man in Koeweit is gearresteerd omdat hij in een filmpje op TikTok had geklaagd over het weer. Dat meldt persbureau AP.



In het filmpje klaagt en vloekt een Egyptische autobestuurder over de slechte weersomstandigheden en zandstormen waar hij doorheen moet rijden. ,,Ik kan letterlijk geen hand voor ogen zien”, laat de autobestuurder weten. Om daar sarcastisch aan toe te voegen: ,,Top, Koeweit, top.” Het filmpje werd duizenden keren bekeken op sociale media.



Het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op Twitter laten weten de man achter de ‘beledigende’ video gearresteerd te hebben en dat ‘de nodige juridische stappen ondernomen zullen worden.’ Waarschijnlijk vonden de autoriteiten met name het gevloek provocerend. De in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Engelstalige krant Gulfnews meldt dat de man naar Egypte gedeporteerd zal worden.



Mensenrechtenorganisaties kaarten regelmatig Koeweits behandeling van arbeidsmigranten aan. Voor zeer kleine vergrijpen kunnen migranten uit het oliestaatje gedeporteerd worden. Maar liefst 70 procent van Koeweits bevolking bestaat uit expats. Na de Indiërs vormen de Egyptenaren de grootste migrantengemeenschap in Koeweit.

Reacties

01-07-2021 08:26:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.768

OTindex: 85.358

Koeweit letterlijk verstierd.

Gezellig land om in te wonen! Hij heeft het dus inweit letterlijk verGezellig land om in te wonen!

01-07-2021 08:28:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.931

OTindex: 78.535



70% expats



Laatste edit 01-07-2021 08:29 @Mamsie : je snapt niet waarom mensen niet liever thuis blijven70% expats

01-07-2021 10:15:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.205

OTindex: 27.440

@allone :

: je snapt niet waarom mensen niet liever thuis blijven Quote @Mamsie : je snapt niet waarom mensen niet liever thuis blijven $$$$

01-07-2021 11:35:23 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.652

OTindex: 20.498

Ook niet slim uiteraard om onder zo'n regime zaken op TikTok te zetten waarvan je weet dat er aanstoot aan genomen kan worden.

