Ontslag voor machinist die 15-jarige trein liet besturen

De machinist die enkele weken geleden in Echt een Arriva-trein liet besturen door een 15-jarige jongen, was in dienst van uitzendbureau LocoFlex in Roosendaal. Hij is ontslagen.



Op Dumpert verscheen dit weekend een filmpje van de treinrit. Te zien is hoe de tiener de deuren sluit en wegrijdt. Hij lijkt daarbij volkomen op zijn gemak. Volgens 1Limburg was het een treinspotter. In de trein zat zeker één passagier.



"Op het moment dat wij hiervan hoorden, is hij op staande voet ontslagen", zegt directeur Alex de Coninck van het uitzendbureau voor onder meer buschauffeurs en machinisten. "Want dit zijn natuurlijk dingen die niet door de beugel kunnen."



Via Arriva is melding gemaakt van het incident bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie is een onderzoek gestart.



De machinist wil niet reageren op vragen van de regionale omroep.

Eens waren we opvarend op het

Het jong stuurde als een volleerd roerganger (op de rechte stukken). Kapitein vroeg: "Heb je dat vaker gedaan"? "Nee, maar het is precies zoals op de computerspelletjes die ik speel". Hm, als zo'n 15-jarig joch dat onder behoorlijk toezicht doet vind ik het niet zo'n punt.Eens waren we opvarend op het Trollhättekanaal in Zweden. De loods had z'n zoontje meegenomen. Een jonkje van een jaar of twaalf. Loods vroeg of het joch mocht sturen. Kapitein vond het goed als de loods hem maar goed in de gaten zou houden. Dat was geen probleem.Het jong stuurde als een volleerd roerganger (op de rechte stukken). Kapitein vroeg: "Heb je dat vaker gedaan"? "Nee, maar het is precies zoals op de computerspelletjes die ik speel".

stom dat ze het gefilmd hebben.

De Machinist zal echt wel heel goed opgelet hebben. @Emmo , voor dat joch was de trein besturen een belevenis.stom dat ze het gefilmd hebben.De Machinist zal echt wel heel goed opgelet hebben.

