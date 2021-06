Naakte Australische strandgasten in problemen na ontmoeting met hert

Twee Australische zonnebaders zijn gistermiddag in de problemen gekomen toen ze in de wildernis naakt de weg kwijtraakten. Agenten wisten de twee te vinden, maar deelden ook meteen een boete uit - wegens overtreding van de coronaregels.



De mannen van 30 en 49 lagen te bakken op een strand in het Royal National Park, ten zuiden van Sydney. Toen ze daarbij schrokken van een hert, vluchtten ze in paniek de natuur in en verdwaalden.



Rond 18.00 uur belde een van de mannen de politie voor hulp. Door de inzet van achttien reddingswerkers, ambulances en een politievliegtuig werden de mannen snel gevonden. Een van hen had alleen zijn rugzak bij zich, de ander was "gedeeltelijk aangekleed".



In een persconferentie noemde de politiecommissaris de twee hoofdschuddend idioten die zich rot moeten schamen. "Het gebeurt veel te vaak dat we in actie moeten komen voor personen die geen goede kleding, schoeisel of materiaal hebben voor de bush."



Bovendien, voegde hij eraan toe, is zonnebaden geen goede reden om de strenge coronaregels die in Sydney gelden te overtreden. Na een uitbraak van de deltavariant van het virus is de miljoenenstad weer in lockdown. De mannen kregen daarom 650 euro boete.



In totaal werden er gisteren 44 boetes uitgeschreven wegens overtreding van de coronaregels. Daarbij kwam nog eentje voor een verwarde man die de persconferentie onderbrak waar de cijfers bekendgemaakt werden: hij schreeuwde dat hij de Hoogste Schepper van de aarde was, maar volgens de politie was dat geen geldige reden om zijn huis te verlaten.

Ik zie die blote kerels al rennen...zwiep, zwiep, zwiep šŸ¤£

