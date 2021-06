Persoon doodsbang om besmet te raken in gym en traint in tent

Beelden uit een sportschool in het Amerikaanse Denver gaan viraal op sociale media.De persoon is schijnbaar zo bang om besmet te raken met het virus, dat hij zichzelf heeft omsingeld met een tent om al het contact met de buitenwereld te vermijden.Op de beelden is te zien hoe de nog anonieme persoon op een cardio apparaat aan het trainen is.Sociale media gebruikers zijn van mening dat de persoon het beste thuis kan blijven als hij zo bang is, terwijl anderen begrip hebben voor de situatie.