Man met alzheimer vraagt zijn vrouw ten huwelijk en trouwt opnieuw

"Hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben." Lisa (54) moest flink slikken toen ze eind vorig jaar ten huwelijk werd gevraagd door de man met wie ze al twaalf jaar getrouwd was. "Het was hartverscheurend, maar ik doe mijn best positief te blijven en er het beste van te maken."



Eind vorig jaar zaten Lisa Marshall en haar man Peter (56), een stel uit de Amerikaanse staat Connecticut, op de bank televisie te kijken. Tijdens hun favoriete televisieprogramma kwam er iets voorbij over bruiloften. Peter keek Lisa aan en zei: "Wil jij trouwen?"



Peter lijdt aan de ziekte van Alzheimer en vergat dat hij al met Lisa getrouwd was. "Hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben, ik ben gewoon zijn favoriete persoon", vertelt Lisa aan Amerikaanse media.



De volgende dag was Peter het huwelijksaanzoek alweer vergeten, maar Lisa besloot er het beste van te maken. In april trouwden de twee opnieuw, met hulp van de dochter van Lisa, die bruiloften organiseert.



"Mijn stiefvader was er tijdens moeilijke periodes in mijn leven", vertelt Sarah, de dochter van Lisa. "Ik was dus trots dat ik zo'n belangrijke rol op me kon nemen."



Peter en Lisa ontmoetten elkaar al in 2001 en hadden de eerste acht jaar een latrelatie. In 2009 trouwden ze. Vanaf het moment dat Peter gediagnosticeerd werd met alzheimer, in 2017, ging het bergafwaarts met hem. Vorig jaar besloot Lisa te stoppen met werken om voor haar man te kunnen zorgen.



"Ik dacht altijd dat alzheimer een ziekte voor oude mensen was", vertelt Lisa. "Inmiddels weet ik wel beter." De bruiloft maakte Peter 'ongelooflijk blij', vertelt Lisa. "Er was niemand die nog droge ogen had."



Sinds de bruiloft is het verder bergafwaarts gegaan met haar echtgenoot. "Ik leef van dag tot dag", legt Lisa uit. "Ik weet niet wie ik voor hem ben, maar hij houdt absoluut van mij en voelt zich veilig bij mij."



Tijdens de bruiloft boog Peter zich op een zeker moment naar Lisa toe, vertelt ze geƫmotioneerd. "Dankjewel dat je bij me blijft", zei hij.

maar hij houdt absoluut van mij en voelt zich veilig bij mij. Is dat niet waar het om gaat? Is dat niet waar het om gaat?

Die man is dat al weer lang vergeten, dus binnenkort ligt hij weer op zijn knie om een aanzoek te doen

