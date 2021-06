Spiderman op bezoek bij de Paus

VATCAANSTAD - Hoewel Paus Franciscus meestal het middelpunt is op bijeenkomsten in Vaticaanstad, was Spider-Man, of op tenminste een Italiaan die zich verkleedt als dat personage, de aandachttrekker onder het publiek dat in rijen stond opgesteld tijdens de wekelijkse audiëntie van de paus op woensdag.



Matteo Villardita, 28, trekt de stripboek- en filmsuperheldenoutfit aan om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken, zoals die in het kinderziekenhuis van het Vaticaan, dat hij later op woensdag wilde bezoeken.



Zwetend onder zijn kostuum tijdens de hittegolf in Rome, zei Villardita dat hij Paus Franciscus had gevraagd voor de kinderen en hun families te bidden.



De man vertelde AP TV dat hij Francis een reservemasker had gegeven, "als teken, om hem te vertellen dat ik door deze ogen dagelijks de pijn zie van zieke kinderen in ziekenhuizen."



Villardita, met een gekostumeerde arm, stak zijn hand uit en raakte Franciscus, die geen masker droeg tegen COVID-19, via de rug op een arm aan terwijl hij de Paus begroette.



Zei Villardita: "Het was erg spannend omdat Paus Franciscus mijn missie onmiddellijk begreep."



Villardita nam selfies met jongeren die het publiek vormden op een binnenplaats van het Vaticaan.



Het Vaticaan beschreef Villardita als “echt een goede superheld” en citeerde hem dat hij tijdens de lange maanden van pandemische lockdown in Italië meer dan 1.400 videogesprekken voerde, omdat hij niet in staat was persoonlijk op bezoek te komen, om zieke kinderen te helpen glimlachen.



