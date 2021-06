Niet Pluis: beroemd Nijntje-standbeeld aangereden door veegauto gemeente

Een Utrechts icoon is gesneuveld door een ongelukje van de gemeentereiniging: het beeld van stripfiguur Nijntje op het zogenoemde Nijntje Pleintje werd zaterdagmiddag door een veegauto omvergereden.



RTL Nieuws-verslaggever Geert Gordijn kwam toevallig langs het pleintje en zag hoe Nijntje tussen de brokstukken van haar sokkel op de grond lag.



"De bestuurder van de veegauto stond met het schaamrood op de kaken te bellen met zijn collega's", zegt Gordijn. Inmiddels is het beeld van Nijntje door de gemeente veiliggesteld.



Het beeld is gemaakt door Marc Bruna, de zoon van Nijntje-bedenker Dick Bruna, en werd in 1994 geplaatst.



Het wereldberoemde stripfiguur wordt als Utrechts symbool gezien: naast het Nijntje Pleintje zijn er in Utrecht ook een Nijntje Museum, en een Nijntje-stoplicht.



Het is niet de eerste keer dit jaar dat een medewerker van de gemeente Utrecht per ongeluk een kunstwerk kapotmaakt: in april werd een 'ecologische trap' vernietigd door een groenmedewerker, die dacht onkruid van de trap te halen. Maar de begroeiing was juist onderdeel van het kunstwerk, dat zo'n 2,5 ton heeft gekost.

Reacties

29-06-2021 12:29:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.750

OTindex: 7.324

Gelukkig heeft Utrecht nóg een Nijntje-standbeeld , op de Mariaplaats.

29-06-2021 12:51:48 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.646

OTindex: 20.480

Oops... Dit is toch wat anders dan die plantsoenmedewerker die die planten van de ecologische trap had verwijderd. Dit was iemand die kennelijk moest wennen aan die veegauto.

29-06-2021 13:08:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.151

OTindex: 27.430

Waarschijnlijk was het standbeeld niet zo degelijk uitgevoerd.

Misschien in 't vervolg een hekketje d'r omheen zetten?

29-06-2021 13:47:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.750

OTindex: 7.324

@Emmo : Die sokkel bestond zo te zien uit alleen maar vijf aan elkaar gelijmde plaatjes graniet, zonder enige extra versteviging. Dat kan niet veel hebben. Ik wed dat de boel ook nog was omgegaan als ik ertegenaan was gestruikeld.

29-06-2021 13:55:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.747

OTindex: 85.331

Het zal wel een leuk standbeeldje geweest zijn maar bepaald arremoeiïg uitgevoerd.

Dat denk ik, als ik de treurige restjes zo eens bekijk op de foto.

