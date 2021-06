Interview over ernstige zeeleeuwenplaag plots verstoord… door zeeleeuw

Tomé, een gemeente in Chili, heeft sinds kort te kampen met een zeeleeuwenplaag. Meer dan 300 exemplaren hebben intussen het strand ingepalmd. Ernsti

29-06-2021 10:12:18

Of is de zeeleeuwenhabitat ernstig verstoord door een mensenplaag?

Waarvan de populatie ook niet in de hand te houden is? 🤔