Surveillerende politie vindt gestolen koe op achterbank auto

Tijdens een controle op illegale vuurwapens vond de politie in Cárdenas (Mexico), een ander, onverwacht type smokkelwaar: een gestolen koe die achter in een auto was opgekruld.De politie voerde routine wapencontroles uit toen ze zagen dat een gele Seat Ibiza wel erg wild reed. Ze stopten de auto en vonden de zes maanden oude koe binnen.Geen van de mensen in het voertuig kon documentatie verstrekken waaruit bleek dat de koe van hen was.Alle drie inzittenden werden gearresteerd en zullen waarschijnlijk worden aangeklaagd voor veediefstal, een misdrijf met een gevangenisstraf van twee tot 15 jaar, schrijft Mexico News Daily.