Boze buurman hakt boom in tweeën na ruzie over duivenpoep

In het Britse Sheffield is een boom het trieste slachtoffer geworden van een burenruzie. Die ruzie ontstond nadat een groep duiven zich daar had genesteld en onenigheid ontstond over het kappen van de boom. Eén van de buren besloot 'm dan maar doormidden te snijden.De buren liggen al een tijd met elkaar overhoop, meldt de BBC. Er zou zelfs sprake zijn van een ware 'oorlog'. Een van de buren maakt zich boos over een groep duiven die op zijn oprit poept.Van de buurman moest de boom weggehaald worden, zegt eigenaar Bharat Mistry die de boom wilde laten staan tegen de BBC. Daarop volgden discussies over het trimmen van de boom of het ophangen van een net om duiven weg te houden.Mistry wilde het vriendschappelijk oplossen en een hovenier inschakelen, maar daar kon de buurman kennelijk niet op wachten. Die schakelde zijn eigen hovenier in en liet het stuk van de boom boven zijn oprit weghalen.Mistry was aanvankelijk woedend, maar hij is inmiddels gekalmeerd. Op dit moment is hij vooral teleurgesteld dat het zover heeft moeten komen. Dat is ook het gevoel van buurtgenoten. Een andere buurman zegt met ze te doen te hebben. Hij zegt dat de twee buren voorheen veel bij elkaar over de vloer kwamen.De boom is inmiddels uitgegroeid tot een toeristische attractie in de buurt. De vraag is of hij de actie gaat overleven, anders moet de hele boom alsnog gekapt worden.