Schippers snelt met dubbele hernia naar Nederlandse titel op 100 meter

Dafne Schippers is Nederlands kampioene op de 100 meter geworden. Met een tijd van 11,20 seconden versloeg ze in Breda Marije van Hunenstijn (tweede in 11,2en Jamile Samuel (derde in 11,34).De 29-jarige Schippers, die hard op zoek is naar haar topvorm richting de Olympische Spelen, zette een snellere tijd neer dan twee weken geleden in Genève, toen ze vierde werd in 11,25. Ook bij de FBK Games eerder deze maand stond ze niet op het podium.Schippers worstelt met chronische rugklachten (een dubbele hernia). Omdat ze niet topfit is, kan ze in haar voorbereiding op Tokio moeilijk haar laatste versnelling aanspreken. Na haar overwinning in Breda kon ze in ieder geval weer lachen."Ik kan gewoon nog steeds hard lopen. Ik heb nog steeds het talent en wil er ook nog steeds voor gaan, alleen mijn lijf wil niet helemaal op dit moment", legde Schippers na haar winnende race uit. "En dat is moeilijk te accepteren. Ik wil er echt alles aan doen en ik blijf altijd vechten, hoe dan ook."Nadine Visser is hersteld van haar hamstringblessure en kan op de Spelen in Tokio in actie komen. De 26-jarige hordenloopster maakt volgende week in het Belgische Heusden haar rentree op de 100 meter horden.De tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden liep de blessure half mei op in Vught. Dat was Vissers eerste wedstrijd van het buitenseizoen.Bij de mannen werd Christopher Garia Nederlands kampioen op de 100 meter. Met 10,37 seconden was hij 0,06 sneller dan nummer twee Solomon Bockarie. Hensley Paulina kwam als derde over de finish.Churandy Martina sloeg op de NK de 100 meter over. Hij wil op de 200 meter individuele kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwingen. Met de estafetteploeg is Martina al wel verzekerd van een startbewijs in Tokio.