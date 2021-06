Steenmarters rukken op in centrum van Groningen. Beschermde roofdieren huppelen door de Moesstraat

De steenmarter is in Groningen aan een flinke opmars bezig. Sanni van Polen zag donderdagavond twee steenmarters over de Moesstraat in Groningen huppelen, zo is te zien in een korte video die ze aan stadsblog Sikkom stuurde.Werden de beschermde roofdieren in 2018 alleen nog maar in buitenwijken als De Held, Reitdiep en Gravenburg gezien, nu worden ze ook vaak gespot in Korrewegwijk, Rivierenbuurt en Tuinwijk.Dat is een probleem, want vaak verstoppen ze zich onder motorkappen van auto’s en bijten kabels kapot. Gevaarlijk, vooral wanneer je je auto wilt starten en er een kabel doorgebeten is.Van 1854 tot 1986 zijn maar acht meldingen van steenmarters bekend in Nederland. Daarna werden ze steeds vaker gespot, met name in het oosten. Sinds een jaar of twintig zijn ze met opmars bezig.Een van de theorieën waarom de marter zo vaak in auto’s te vinden is, is dat er in autokabels visolie wordt gebruikt en daar is de steenmarter dol op.Of er wat aan te doen is? Nee. De steenmarter is beschermd en er mag niet op het roofdier gejaagd worden. Geurtjes ophangen in het motorblok heeft ook geen nut. De steenmarter is zo vertrouwd geraakt met de mens dat het dier daar niet meer van schrikt. Volgens experts werkt een elektrisch geladen omheining van de motor het beste, maar dat kost een paar duiten.