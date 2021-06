2104,18 pond afgeschreven? Attractie bracht per ongeluk de datum in rekening

Een van de populairste toeristische attracties van Groot-Brittanniƫ is getroffen door een opmerkelijke fout. Door een technische storing werden er duizenden ponden in rekening gebracht bij klanten die de attractie maanden geleden hadden bezocht. Wat blijkt? "De datum werd per ongeluk in rekening gebracht."



Een vrouw die de pier in Brighton eerder dit jaar bezocht vertelt aan de Britse krant The Guardian dat ze afgelopen week niet wist wat haar overkwam.



Er werd door de pier een bedrag van 2104,18 pond (bijna 2500 euro) van haar rekening afgeschreven. "Ik begreep er niets van. We hadden de pier in april bezocht met onze kleinkinderen", vertelde ze. De vrouw gaf er toen 85 pond uit aan een paar ritjes in de attracties, een suikerspin en enkele donuts.



De vrouw bleek niet de enige bij wie hetzelfde bedrag werd afgeschreven. Honderden klanten die de pier in april hadden bezocht zagen duizenden euro's van hun rekeningen verdwijnen.



Brighton pier liet in een verklaring al gauw weten dat een fout bij de betaaldienst de problemen veroorzaakte. "Bij het verwerken van betalingen is de datum van de transactie per ongeluk gebruikt als het bestede bedrag", schrijft het bedrijf.



Vandaar dat mensen die de attractie op 18 april bezochten afgelopen week plotseling het opmerkelijke bedrag van 2104,18 pond van hun rekening zagen verdwijnen.



Het bedrijf zegt er alles aan te doen de fout zo snel mogelijk te herstellen. Getroffen klanten kunnen het afgeschreven bedrag binnen vijf werkdagen terugverwachten op hun rekening.

Reacties

28-06-2021 12:08:22 DrZiggy

S Dat kan behoorlijke problemen veroorzaken als je net je salaris gestort hebt gekregen en het direct wordt weggehaald voor 5 werkdagen.

28-06-2021 12:18:02 venzje

O, dat is nog aanzienlijk meer dan die 44 verse croissantjes die de plaatselijke supermarkt me vorige week wilde laten afrekenen.

28-06-2021 12:23:45 Ronnymij

@venzje :

O, dat is nog aanzienlijk meer dan die 44 verse croissantjes die de plaatselijke supermarkt me vorige week wilde laten afrekenen. QuoteO, dat is nog aanzienlijk meer dan die 44 verse croissantjes die de plaatselijke supermarkt me vorige week wilde laten afrekenen.



veelvraat veelvraat

28-06-2021 12:33:10 Ronnymij

Gelukkig kon ik alles op tijd terugdraaien. Je leert wel opletten en bonnetjes vragen na zoiets. Iets soortgelijks meegemaakt bij een benzinepomp in zweden. Even lekker Diesel getankt en afgerekend. Schrok mijzelf een ongeluk toen ik het bedrag zag op het bonnetje. Waarschijnlijk van een grotere auto of vrachtwagen die voor mij had getankt.Gelukkig kon ik alles op tijd terugdraaien. Je leert wel opletten en bonnetjes vragen na zoiets.

28-06-2021 13:23:04 Grouse

RTL Nieuws is er lekker snel bij, 3 jaar na datum

28-06-2021 13:38:46 Sjaak

@Grouse : In Engeland schrijven ze de datum in een iets andere volgorde dan wij. Hier wordt 18 april 2021 bedoeld en de rekening kwam vorige week, dus het is hartstikke actueel.

