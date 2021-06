Bewoners ongerust nadat geit wordt geboren met hoofd van een aap

Een geit is geboren met wat in Egypte het hoofd van een aap wordt genoemd. Het lijkt ook hartvormige pupillen te hebben.Sommigen zijn van mening dat de geit het resultaat is van inteelt tussen een aap en een geit.In het dorp worden tal van vragen gesteld over het geheim achter de geboorte van het dier.Dierenartsen zijn van mening dat de geit een geboorteafwijking heeft en zeggen ook dat de kruising tussen apen en geiten onmogelijk is.Het dier is echter twee dagen na zijn geboorte gestorven, meldt arynews.