Wie maakt ze los? Monniken kampen met 15.000 kilo kaasoverschot

De kelders van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot puilen uit. De monniken kunnen hun zelfgeproduceerde kaas sinds de coronacrisis nergens kwijt. Het resultaat: een overschot van 15.000 kilo.De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij de monniken. Zij maken allerlei soorten biologische kazen op de abdij, maar sinds de crisis is de handel volledig ingestort. Niet alleen moesten de paters de deuren van hun kloosterwinkel sluiten, ook de horecaondernemingen waar ze kaas aan leverden gingen dicht.Ondertussen ging de productie van de kaas op de abdij gewoon door. De monniken hadden niet verwacht dat de lockdown zo lang zou duren en kregen bovendien nog steeds geitenmelk geleverd van de boerderij naast de abdij. Ze bleven 400 kilo per week produceren, waardoor de voorraad in de kelders in korte tijd explodeerde.Ondanks de lange houdbaarheid van kaas begint de tijd voor de monniken – die overigens ook het bekende La Trappe-bier produceren – nu te dringen. Daarom schakelde broeder Isaac de hulp in van Maakt Mij Blij, een platform dat ondernemers van hun overtollige voorraden afhelpt. "Deze soorten zijn een half jaar tot jaar goed, dus ze kunnen geen maanden meer wachten", vertelt Thibaud van der Steen van Maakt Mij Blij aan EditieNL.De kazen zijn gemaakt van koe- en geitenmelk. "Er zijn allerlei soorten: dubbel, tripel, blond, noem het maar op. Geen kaas die je op je boterham doet, maar echte kwalitatieve kazen waar je van geniet in combinatie met een wijntje of biertje. Zeer geschikt voor de borrelplank."De inkomsten gebruiken ze niet alleen voor hun eigen abdij, maar ook om scholen op te zetten in Oeganda. "Eén school is al gerealiseerd. De tweede zijn ze van plan snel te openen", vertelt Thibaud.De kazen zijn vanaf vandaag online te bestellen, maar je kunt ze op 10 juli ook ophalen bij het klooster.