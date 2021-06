12 onverwachte feiten over lichaamshaar

Haar van vrouwen leeft langer dan van mannen. Een vrouwenhaar kan ongeveer 4 ½ jaar oud worden, 18 maanden langer dan een mannelijke haar, waarvan de levensduur zo'n 3 jaar is.

We verliezen ongeveer honderd haren per dag

We hebben tussen 100.000 en 150.000 hoofdharen

Neusharen zijn belangrijk: ze filteren de lucht

Onder de douche groeit je haar: nat haar is tot 30% langer dan droog haar.

Wenkbrauwen zijn een soort dakgoten: ze spelen een belangrijke rol bij de bescherming van het gezichtsvermogen. Net als een goot houden ze zweet en viezigheid weg van je ogen.

Wimpers zijn er niet om je mooi te maken, maar om je ogen te beschermen. Ze zijn het laatste bolwerk van de ogen. Ze voorkomen dat deeltjes, zweet en stof je vitale gezichtsorganen binnendringen.

Je haar is grotendeels dood. Het zichtbare deel van je hoofdhaar en lichaamshaar bestaat uit dode cellen. Daarom voel je niets als je naar de kapper gaat of wanneer je je scheert. In elk van je haarfollikels leeft je haar. Je haren gaat dood zodra ze worden blootgesteld aan daglicht.

Er leven minuscule diertjes in je haarzakjes: de Demodex folliculorum. Deze mijten voeden zich met dode huid en zijn ongevaarlijk, hoewel ze soms huidproblemen kunnen veroorzaken, zoals irritatie.

Lichaamshaar helpt de lichaamstemperatuur te reguleren. Wanneer je kippenvel krijgt, gaan je haren overeind staan ​​om een isolatielaag te creëren, tijdens hitte vergroten je haren de verdamping van transpiratievocht, waardoor je koel blijft.

Je haren zijn sterker dan je denkt. Ze kunnen tot tien miljoen keer hun eigen gewicht dragen.

Temperatuur speelt een grote rol bij de haargroei. In de zomer hebben de haren de neiging om sneller te groeien. Als je het warm hebt, versnelt je bloedcirculatie, wat je haarzakjes aanmoedigt om sneller haar te produceren. Als je in de zon bent, verhogen Uv-stralen ook de aanmaak van keratine, de stof waar haren van zijn gemaakt (net als de veren van vogels.

Omgekeerd zijn de haren in de zomer dunner en daardoor minder zichtbaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: