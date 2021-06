Dit is dé oplossing tegen de hik

Van je adem zo lang mogelijk inhouden tot zorgen dat iemand je laat schrikken, er zijn allerlei net niet echt effectieve oplossingen voor de hik. Wetenschappers komen nu met iets beters: een soort rietje.Het ding heet HiccAway en kost nog geen 12 euro. Het is een L-vormig rietje van hard plastic met een klepje aan het uiteinde dat onder druk staat. Hikkende mensen doen het ding in een glas water en zuigen er dan hard aan."Het werkt meteen en het effect houdt enkele uren aan," zegt dr. Ali Seifi van de universiteit van Texas. Het onderzoeksteam checkte het rietje bij 249 vrijwilligers. In 92 procent van de gevallen stopte het hikken na gebruik van het apparaatje. De overgrote meerderheid vond het bovendien prettiger dan andere methodes om het hikken te stoppen, klinkt het in vakblad Jama Network Open.Dr. Rhys Thomas, neuroloog aan Newcastle University is iets minder enthousiast. "Alles waarmee je je borst opblaast en waarbij je slikt, werkt tegen de hik. Je kunt ook je oren dichthouden en dan water drinken, maar dit apparaatje zal inderdaad ook werken."