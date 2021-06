Met je arm zwaaien na de prik, helpt dat tegen spierpijn?

Als je net gevaccineerd bent dan zul je vaak een beetje last hebben van spierpijn in de geprikte arm. Volgens sommigen helpt het dan om je pijnlijke arm rond te zwaaien, maar is dat ook zo?



Het simpele antwoord: waarschijnlijk niet. "Wat je doet is de bloedsomloop versnellen in de gevaccineerde arm”, zegt professor Peter Chin-Hong van de universiteit van California tegen SFGATE. Dat is op zich geen gek idee. Door het bloed beter te laten doorstromen kan de spierpijn - de prik wordt in een spier gezet - theoretisch gezien verminderen.



Maar bewijs dat het werkt, is er niet. Volgens een andere professor treedt er vooral een placebo-effect op. "Laat mensen het gerust doen als ze zich daardoor beter voelen,” zegt professor Adam Finn van de University of Bristol.



Beate Kampmann, directeur van het vaccinatiecentrum van de London School of Hygiene and Tropical Medicine is het met hem eens. "Het kan geen kwaad, het ziet er alleen een beetje gek uit”, zegt hij tegen the Guardian.



Je arm rondzwaaien tegen de spierpijn helpt dus waarschijnlijk niet, maar als je het fijn vindt, moet je het vooral doen.

Reacties

27-06-2021 09:23:31 Mamsie

Mij was geleerd om het advies te geven om zo nodig zachtjes te masseren. Zal misschien ook een placebo-resultaat gegeven hebben.

Maar het hielp misschien ook om de vloeistof over een wat groter gebied te verspreiden.

27-06-2021 09:26:39 Ronnymij

Ik vermoed dat dit ongeveer hetzelfde effect geeft als wanneer je je hand op de pijn legt, bij bijvoorbeeld kiespijn of buikpijn.



Je gaat automatisch wrijven op de pijnlijke plek, en waarschijnlijk zonder enig resultaat.



Nu dit bekend is zal er ook weinig aan veranderen. Mensen zijn nu eenmaal rare dieren in vergelijking met de rest.

27-06-2021 09:28:46 Ronnymij

Daar hoef je niet echt pijn voor te hebben om dat te willen ondergaan @Mamsie : zachtjes masseren zal niemand erg vinden denk ikDaar hoef je niet echt pijn voor te hebben om dat te willen ondergaan

27-06-2021 09:35:04 Mamsie

Zo met de aanzet van je hand over je bovenbil waar de prik ingegaan was. Dat is meestal een wat grotere hoeveelheid dan bij een griepprikje.

Dus dat kan even een gevoelige plek opleveren.

Vooral als er een beetje haastig gespoten werd, wat nooit goed is.

@Ronnymij : Het was wél de bedoeling dat je zelf zou masseren hè!Zo met de aanzet van je hand over je bovenbil waar de prik ingegaan was. Dat is meestal een wat grotere hoeveelheid dan bij een griepprikje.Dus dat kan even een gevoelige plek opleveren.Vooral als er een beetje haastig gespoten werd, wat nooit goed is.

27-06-2021 09:39:11 Buick

@Mamsie :



Vooral als er een beetje haastig gespoten werd, wat nooit goed is.

27-06-2021 09:39:41 Ronnymij

@Mamsie : MM okee, nu voel ik mij een beetje een vieze ouwe man

27-06-2021 10:03:09 Mamsie

@Ronnymij : Terwijl ik toch een doktersassistente ben van onbesproken gedrag....

