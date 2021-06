Huishoudhulp (24) uitgehongerd bij horrorfamilie: baas krijgt 30 jaar cel

Een vrouw in Singapore die ruim een jaar een huishoudhulpje in dienst had, blijkt haar zo erg mishandeld te hebben dat ze daar dertig jaar in de gevan

Reacties

26-06-2021 17:07:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.114

OTindex: 37.312

hopelijk laten ze haar in de gevangenis veel vies werk doen

26-06-2021 17:19:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.892

OTindex: 78.488

Dit is marteling + moord. Van mij mag ze daar levenslang voor krijgen.

En de rest van de familie is medeplichtig, dus die mogen van mij ook de gevangenis in.



Gruwelijk.

26-06-2021 17:59:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.719

OTindex: 85.292

Zulke creaturen verdienen het niet om mensen genoemd te worden. Gruwelijk. 😖

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: