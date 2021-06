Kartonnen lepels: beter voor het milieu, maar ontzettend goor

Kartonnen of houten rietjes en lepels ter vervanging van plastic: steeds meer bedrijfskantines en afhaalrestaurants stappen over. Toch lijken de klanten niet altijd blij met dit duurzame alternatief. "Dit is toch geen eten zo?"



Onlangs stapte McDonald's over op houten in plaats van plastic lepels bij het populaire McFlurry-ijsje. Op de site van de fastfoodketen staat: "McDonald's wil samen meer doen voor minder afval en werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmaterialen. Daarom werken we hard aan nieuwe manieren om de hoeveelheid plasticafval in het milieu nog verder terug te dringen en gaan we over op FSC-goedgekeurde, houten McFlurry-lepels."



McDonald's zegt zelf 102.000 kilo plastic te besparen door houten bestek te gebruiken, maar toen het filiaal in Veenendaal het nieuws deelde op Facebook regende het kritiek. Van de ruim 22.000 reacties is het merendeel negatief.



"Laat maar zitten dan, dan maar geen McFlurry", schrijft Darjon van Ommeren. "Gadver, dat is zo vies. Net als die kartonnen rietjes. Het wordt straks nog makkelijk om ongezonde voeding te laten staan", zegt Monique van der Meer-Nieuwveen.



"Ieuwwww, kippenvel, net als die ranzige papieren rietjes, voor je het weet heb je het halve rietje in je mond brrrrr", schrijft Shirra Bourquin-Hoffmeister.



Los van de nieuwe, houten lepels, is er ook veel commentaar op de kartonnen rietjes. "Lekker goor. Kartonnen rietjes bij de McDonald's. Het is net een krant die je likt", schrijft Johan Voorhaar op Facebook.



De 14-jarige Linsey Slaats was de kartonnen rietjes zelfs zo beu, dat ze besloot om samen met wat klasgenoten een alternatief te gaan verkopen. Voor een schoolopdracht startten ze een eigen bedrijfje, 'want er is niks mis met het reduceren van plastic afval, maar het moet niet ten koste gaan van de smaak'.



"Als je drinkt met een kartonnen rietje, voel je dat de onderkant steeds zachter wordt en dan heb ik het gevoel dat er papier loslaat en dat je dat dan opdrinkt", zegt Linsey. Het groepje verkoopt nu rvs-rietjes in een setje van vier aan 'iedereen die net als hen de kartonnen rietjes beu is'. "Als we zelf naar de McDonald's gaan, nemen we ze ook mee."



Toch is niet iedereen negatief. Inge Mooij prijst de fastfoodketen om de milieubewuste keuze, 'jammer van de plastic bekers'.



Voor McDonald's is de kritiek niet onbekend. "We begrijpen dat dit allemaal even wennen is voor consumenten en gasten. Dat laten gasten ook weten. Er is echter geen mogelijkheid om de lepels nog langer van plastic aan te bieden."

Reacties

25-06-2021 18:55:58 Emmo

Stamgast



Ik neem aan dat iets vergelijkbaars geldt voor kartonnen rietjes en bekers versus plastic.



Ik kan me niet voorstellen dat je een kartonnen beker 43 keer achter elkaar gebruikt. Een plastic beker nog eerder.



Ergo: plastic is milieuvriendelijker dan karton. Je moet het alleen op de juiste manier bij het afval doen en niet van je afsmijten. Maar dat dien je met karton ook niet te doen. Volgens NUcheckt dien je een papieren tas 43 keer te gebruiken voordat je dezelfde milieu impact hebt als eenmalig gebruik van een plastic tas.Ik neem aan dat iets vergelijkbaars geldt voor kartonnen rietjes en bekers versus plastic.Ik kan me niet voorstellen dat je een kartonnen beker 43 keer achter elkaar gebruikt. Een plastic beker nog eerder.Ergo: plastic is milieuvriendelijker dan karton. Je moet het alleen op de juiste manier bij het afval doen en niet van je afsmijten. Maar dat dien je met karton ook niet te doen.

25-06-2021 19:09:01 Ronnymij

Erelid



Ik heb 1 keer zo een kartonnen rietje geprobeerd, en inderdaad haak je dan vrij snel af. Het doet echt mega af aan wat je voorgeschoteld krijgt.



Die metalen rietjes zijn een prima alternatief ervoor, al moet je die dingen dan ook weer bij je hebben, en dat zie ik mijzelf al vaak vergeten.



Gelukkig ben ik op een dieet gezet, lekker egoistisch misschien, maar ik heb er geen last meer van.

25-06-2021 19:22:00 Sjaak

Moderator



Ik eet liever met mijn vingers. Ik kreeg een poosje geleden een gebakje met een houten vorkje.Ik eet liever met mijn vingers.

25-06-2021 19:36:40 Minala

Senior lid

Laatst zag ik ook een herhaling van Dragons Den. Daar werden kartonnen wegwerp tenten aangeprezen, handig voor festivals! En ze kunnen ook nog eens tegen een regenbuitje!



Maar... als ik een kartonnen doos in de regen laat staan kan ik 'm uitwringen hoor. Klinkt erg "millieuvriendelijk", die tentjes.

