Amazon vernietigt jaarlijks miljoenen nieuwe producten

Webwinkel Amazon vernietigt in het Verenigd Koninkrijk alleen al jaarlijks miljoenen nieuwe en vrijwel nieuwe producten.



Dat bericht de Britse zender ITV dat over in het geheim gefilmde beelden uit een distributiecentrum van het Amerikaanse bedrijf in het Schotse Dunfermline beschikt. Amazon heeft in totaal 24 distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk.



Volgens een medewerker van het distributiecentrum die anoniem zijn verhaal deed, ging het vaak om meer dan 100.000 artikelen per week. Dat kon van alles zijn: gloednieuwe televisies, dure stofzuigers van Dyson, boeken, koptelefoons, maar ook mondkapjes die nog in het plastic zaten. Volgens de medewerker is ongeveer de helft van de artikelen die wordt vernietigd nieuw en gaat het in de rest van de gevallen om geretourneerde artikelen die in goede staat zijn.



De artikelen worden voor een groot deel naar recyclingcentra gebracht, maar ITV zag ook vrachtwagens die naar een vuilstort doorreden. De artikelen hadden net zo makkelijk aan goede doelen kunnen worden geschonken. Dat doet Amazon ook wel, maar met veel minder producten.



Het vernietigen van producten hangt samen met het bedrijfsmodel van Amazon. Het Amerikaanse bedrijf slaat ook spullen van andere bedrijven die via Amazons platform verkopen op in zijn distributiecentra. Daar betalen die verkopers wel voor en hoe langer artikelen niet verkocht worden, hoe duurder dat wordt. Voor die verkopers wordt het op zeker moment daarom goedkoper om de artikelen te laten vernietigen.



In een verklaring ontkent Amazon dat er in het Verenigd Koninkrijk artikelen rechtstreeks naar de vuilnisbelt gaan. Het bedrijf stelt artikelen te willen doorverkopen, aan goede doelen te schenken of te recyclen. "We werken naar een doel toe waarbij geen enkel product wordt afgedankt."

Het bedrijf stelt artikelen te willen doorverkopen, aan goede doelen te schenken of te recyclen. "We werken naar een doel toe waarbij geen enkel product wordt afgedankt." Dat klinkt als toekomstmuziek voor de bühne. Het is in elk geval kennelijk nog lang geen werkelijkheid.

Jeff Bezos als filantroop. That'll be the day. Voorlopig is hij nog geen Bill Gates.



