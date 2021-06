De rekening? Nee, zo redt barman VS vrouw die wordt lastiggevallen

Een barman in de Amerikaanse staat Florida krijgt op sociale media lovende reacties vanwege een slimme truc. Twee vrouwen die lastig werden gevallen door een man, presenteerde hij zogenaamd de rekening. "Als je last hebt van die griezel, gooi je haar dan over je andere schouder", stond er op het briefje.De vrouw die werd lastiggevallen, Trinity Allie, volgde het verzoek op. Ze was samen met een vriendin in de bar.De barman zag dat Allie werd geïntimideerd door een man, en deed daarna net alsof hij de dame en haar vriendin de rekening gaf:"Ik zal ervoor zorgen dat hij moet vertrekken", schreef de barman op de 'rekening' die hij presenteerde. "Die engerd geeft mij namelijk ook de kriebels."De tweet werd tienduizenden keren gedeeld. "Overigens vroeg ik de barman te poseren voor een foto, nadat de griezel uit de bar gezet was", schrijft Allie. "Iedereen kan zo'n attente barman gebruiken."