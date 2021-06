24-06-2021 20:55:13

Wij ben' de boertjes, van het platteland.Wij houden van het leven met een biertje in de hand.En as 't werk gedaan is, op de boerderij.Gaan we 's avonds naar de kroeg, want dan ben' we vrij.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest.We trekk'n an de belle onze tonge is as leer.We drinken dan een pilsie, en praat'n wat over 't weer.Dan neem' we nog drie lestn, en gaan dan snel naar huus.En ben'zo as gewoonluk tegen melkenstied weer thuus.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest.'s Morgens word ik wakker en denk schiet mij maar lek.Pien in de hasses, en een dreuge bek.Stap ik op de trekker, scheur wat heen en weer.Heur ik op de radio dit zelfde deuntie weer.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest.Hooien, melken, gieren, dat doen wij met veul lol.Maar Braks met al zien quota's, die maakte 't echt te dol.De natuur het milieu, dat gaat ons aan het hart.Dus drink'n we allen maar het zuivere gerstenat.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest.Ja dat is mooi, mooi, mooi man,Het leven dat is een groot feest.Mooi, mooi, mooi man,Zoep'n as een grote en tekeer gaan as'n beest