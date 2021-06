Extreem rimpelige en chagrijnig kijkende naaktkat Xherdan hit op sociale media

Een 6-jarige sphynx (Canadese naaktkat) uit de Zwitserse plaats Rüti, even ten zuiden van Zürich, is in korte tijd uitgegroeid tot één van de popu

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: