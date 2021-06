Man kort vóór zesde huwelijk gearresteerd, had al 32 vrouwen beloofd met hen te trouwen

Een man werd terwijl hij zich voorbereidde om voor de zesde keer te trouwen, in de boeien geslagen door de politie.



Anuj Chetan Kataria uit India werd gearresteerd in de stad Kanpur (India), schrijft News Logics.



De politie zegt dat hij veel valse namen gebruikt en bovendien meerdere religies en beroepen heeft aanvaard.



In zijn zoektocht naar vrouwen om te trouwen, heeft hij zelfs een profiel aangemaakt op een huwelijkssite. Zijn doel was om zoveel mogelijk vrouwen te ontmoeten en vervolgens met ze in het huwelijksbootje te stappen.



Anuj was voor het eerst getrouwd in 2005, daarna in 2010 en de derde keer in 2015. Momenteel is hij gescheiden van de drie.



De vierde pleegde echter zelfmoord en de vijfde vrouw deed op 11 mei aangifte tegen hem wegens valsheid in geschrifte en fraude.



In 2016 diende de vrouw van zijn jongere broer ook een verkrachtingsklacht tegen hem in.



Mediaberichten meldden dat hij ook contact had met 32 andere vrouwen. Aan hen had hij beloofd met ze te ‘trouwen’.

Reacties

24-06-2021 17:29:44 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 919

OTindex: 730

wat een trouwmatisch artikeltje weer

24-06-2021 17:49:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.058

OTindex: 27.422

@Ronnymij : Als ik me alleen al de alimentatie voorstel...

