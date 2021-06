‘s Werelds derde grootste diamant ontdekt in Botswana

In Botswana heeft diamantenbedrijf Debswana de derde grootste diamant ter wereld ontdekt. De edelsteen is 1.098 karaat.



Daarmee komt hij achter de 3.106-karaat diamant die in 1905 in Zuid-Afrika werd gevonden en de steen van 1.109 karaat die eveneens in Botswana werd ontdekt in 2015.



Directeur van Debswana, Lynette Armstrong, presenteerde de steen, die al op 1 juni werd gevonden, woensdag aan de president van het land, Mokgweetsi Masis. "Dit is de grootste diamant die Debswana in zijn 50-jarige bestaan ooit heeft ontdekt," aldus de directeur. "Deze zeldzame en buitengewone steen betekent zoveel in de context van diamanten in Botswana. Hij brengt hoop voor een worstelende natie."



Mineralenminister Lefoko Moagi zegt dat de ontdekking van de steen niet op een beter moment had kunnen komen, nadat de coronapandemie de diamantverkoop hard heeft geraakt in 2020. De bijzonder grote edelsteen, die 73 bij 52 bij 27 millimeter is, heeft nog geen naam gekregen.

