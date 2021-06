Beruchte Nederlandse nepvoetballer opgepakt in Colombia

De Nederlandse nepvoetballer Bernio Jordan Enzo V. is aangehouden in Colombia. Hij maakte daar gebruik van dure hotels, appartementen, boten en restaurants, maar betaalde de rekeningen niet.



Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo wordt hij uitgeleverd aan of uitgezet naar Nederland. De man deed in het Colombiaanse Santa Marta en Barranquilla alsof hij de rekeningen wel had betaald door op zijn mobiel elektronische overboekingen te laten zien.



Die zouden wat langer duren omdat het om internationale overboekingen ging, zei hij. De 'elektronische betaling' liep volgens El Tiempo uit de hand toen vier prostituees meteen cash eisten en bij hem bleven tot de politie kwam.



Tijdens de hechtenis deed zich nog een betalingsprobleem voor. Twee advocaten ontdekten dat ze geen vooruitbetaling voor hun diensten hadden ontvangen. Ze weigerden eten voor hun cliënt te kopen, maar het geld is door de migratiedienst voorgeschoten.



V. is al langere tijd berucht. Hij is een amateurvoetballer uit Brabant die de wereld introk om zich als prof te verhuren. Zijn verhaal begon toen hij de opmerkelijke overstap van de Nederlandse Derde Klasse amateurs naar het profvoetbal in Transnistrië maakte.



Hij kreeg korte tijd contracten bij clubs in onder andere Zuid Afrika en Chili terwijl hij helemaal geen profvoetballer was. Hij vertrok ook bij de clubs zonder speelminuten.



Gebruik jij de RTL Nieuws-app al?

Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS.



In Denemarken liep hij tegen de lamp. Eind 2019 kwam hij bij het Deense Viborg FF terecht. Daar werd al snel duidelijk dat er iets niet helemaal klopte aan de Nederlander. Hij werd snel van het trainingsveld gehaald wegens een gebrek aan voetbalcapaciteiten en werd uiteindelijk opgepakt.



Hij bekende voor de Deense rechtbank schuldig te zijn aan fraude. De vraag van de rechter was of V. een oplichter of een profvoetballer was. De zogenaamde voetballer gaf toe dat eerste te zijn. Hem werd daarom een boete opgelegd van tweeduizend euro. Daarnaast bleef hij nog vast zitten vanwege geweld tegen zijn ex-vriendin.

Reacties

24-06-2021 07:36:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.051

OTindex: 27.422

Wat moet ik verstaan onder nepvoetballer? Ik ben niet echt een voetballer maar kan wel tegen een bal aanschoppen. Wanneer wordt je van balschopper gepromoveerd tot voetballer?

Ik geloof niet dat er diploma's voor zijn of zo.

24-06-2021 07:59:26 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.879

OTindex: 190

S



Net zoals ik geen schaker ben omdat ik ooit een potje heb gespeeld.



Als je profvoetballer bent dan is het je beroep en ben je dus eigenlijk altijd een voetballer.



Dan kan je dus ook een nepvoetballer zijn, als je je voordoet als prof, maar het niet bent.



Maar het zou natuurlijk veel problemen oplossen als ze het gewoon nepprofvoetballer zouden noemen



PS> Ik denk dat de kwaliteit niet echt van belang is voor de classificatie. Zelf ben ik software ontwikkelaar en heb met heel veel andere mensen gewerkt die zichzelf zo noemen, maar dat is echt niet omdat ze kwaliteit hebben. In tegendeel: je vraagt je af waarom ze überhaupt betaald krijgen.

Laatste edit 24-06-2021 08:00 @Emmo : Je zou kunnen stellen dat je een voetballer bent op het moment dat je het spelletje speelt, maar op nadere momenten niet als dusdanig wordt geclassificeerd.Net zoals ik geen schaker ben omdat ik ooit een potje heb gespeeld.Als je profvoetballer bent dan is het je beroep en ben je dus eigenlijk altijd een voetballer.Dan kan je dus ook een nepvoetballer zijn, als je je voordoet als prof, maar het niet bent.Maar het zou natuurlijk veel problemen oplossen als ze het gewoon nepprofvoetballer zouden noemenPS> Ik denk dat de kwaliteit niet echt van belang is voor de classificatie. Zelf ben ik software ontwikkelaar en heb met heel veel andere mensen gewerkt die zichzelf zo noemen, maar dat is echt niet omdat ze kwaliteit hebben. In tegendeel: je vraagt je af waarom ze überhaupt betaald krijgen.

24-06-2021 08:10:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.051

OTindex: 27.422

@DrZiggy :

In tegendeel: je vraagt je af waarom ze überhaupt betaald krijgen. QuoteIn tegendeel: je vraagt je af waarom ze überhaupt betaald krijgen.

Gelukkig is één en ander in mijn vak wél met diploma's te bepalen. In de voetbal bekruipt me dat gevoel ook wel eens.Gelukkig is één en ander in mijn vak wél met diploma's te bepalen.

24-06-2021 08:56:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.702

OTindex: 7.313





: Als je profvoetballer bent wanneer je op de Het is een bijzondere jongen , en dat is hij. @DrZiggy : Als je profvoetballer bent wanneer je op de transfermarkt staat, dan is hij voetballer.

24-06-2021 09:03:12 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.879

OTindex: 190

S



Quote:

Hij kreeg korte tijd contracten bij clubs in onder andere Zuid Afrika en Chili terwijl hij helemaal geen profvoetballer was



Dit is dan ook de meest verwarrende zin. Hoe kan je geen profvoetballer zijn als je wel een profcontract hebt? @venzje : Dat is een goed punt. Hij heeft regelmatig een profcontract gehad, dus dan zou het een voetballer moeten zijn.Dit is dan ook de meest verwarrende zin. Hoe kan je geen profvoetballer zijn als je wel een profcontract hebt?

24-06-2021 09:20:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.702

OTindex: 7.313

@DrZiggy : Ik weet niet of ieder contract ook een profcontract is. Den Dungen is nou niet bepaald een profclub, maar het staat wel in zijn transferlijstje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: