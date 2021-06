16-jarige tiener gearresteerd op verdenking van misbruik eigen moeder

Een tiener is gearresteerd op verdenking van het misbruiken van zijn eigen moeder, nadat de vrouw aangifte tegen haar zoon deed.



De 16-jarige is naar een beveiligde instelling voor jeugddelinquenten gestuurd in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een rechter bij een jeugdrechtbank op het eiland Las Palmas in Spanje.



De tiener beweert dat hij zich niets herinnert van de vermeende aanranding, omdat hij op dat moment high was van stimulerende middelen, schrijft News Logics.

23-06-2021 22:32:50 allone

"En het zal je kind maar wezen..." En is ma nu zwanger van haar zoon?

23-06-2021 23:31:02 Grouse

En ma liet zich dat allemaal welgevallen?

