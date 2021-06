Pasgeboren baby drijvend in doos ontdekt op rivier

Een 3 weken oud babymeisje werd drijvend in een houten doos gevonden op de Gangesrivier in India.De uitgehongerde baby werd woensdag ontdekt door een bootsman die naar de doos rende toen hij een baby hoorde huilen, zo meldt New York Post.De baby was gewikkeld in een rode sjaal in de doos die versierd was met afbeeldingen van hindoegoden.De doos bevatte ook een horoscoopkaart met informatie over haar geboortedatum, waarop haar naam Ganga stond, wat in het Hindi Ganges betekent.