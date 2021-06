Wetenschappers dwingen mannelijke ratten tot bevalling

Chinese wetenschappers dwongen mannelijke muizen om te bevallen door middel van Frankenstein-achtige experimenten.



Een team van de Navy Medical College in Shanghai bouwde een rattenmodel van mannelijke zwangerschap in vier stappen.



Deze studie werd beschreven als “bizar” door experts, schrijft Eminetra.



De eerste stap was om huid van mannelijke en vrouwelijke ratten aan elkaar te hechten en bloed te delen.



De tweede stap was om de baarmoeder van een andere vrouwelijke rat naar een mannelijke te transplanteren.



Wetenschappers implanteerden vervolgens embryo’s bij zowel mannelijke als vrouwelijke ratten.



De embryo’s werden vervolgens ontwikkeld gedurende 21,5 dagen voordat de wetenschappers een keizersnee uitvoerden.



Nadat de rat was bevallen, voerde het team een “scheidingsoperatie” uit op de rat en ontdekte dat alle mannelijke dieren drie maanden na de operatie konden overleven.



De onderzoekers zeiden dat de studie aantoonde dat experimenteel geboren muizen tot op volwassen leeftijd overleefden en geen gezondheidsproblemen hadden.



Ze vonden echter ook enkele “abnormale dode foetussen” die “verschillende morfologie en kleur vertoonden in vergelijking met normale foetussen” of “placenta-atrofie of zwelling”.

Reacties

23-06-2021 16:36:32 Emmo

Lijkt me een bijzonder nuttig en diervriendelijk onderzoek

23-06-2021 16:39:27 botte bijl

Chinese schetenwappers die hun collega's een poepie willen laten ruiken dus

23-06-2021 16:57:51 Grouse

Vooral knap dat ratten kleine muizen baren

23-06-2021 17:12:58 botte bijl

@Grouse :

dat krijg je als die schetenwappers niet opletten bij de bevruchting dat krijg je als die schetenwappers niet opletten bij de bevruchting

23-06-2021 17:56:55 Emmo

@Grouse :

Vooral knap dat ratten kleine muizen baren QuoteVooral knap dat ratten kleine muizen baren Bergen schijnen ook muizen te kunnen baren.

