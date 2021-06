Vermiste Portugese peuter na 36 uur levend teruggevonden

Een Portugese peuter van twee jaar oud is levend teruggevonden nadat hij 36 uur vermist was geweest. Er is geen sprake van een misdrijf.



Het jongetje, Noah, is zelf 's ochtends tussen 05.00 en 08.00 uur uit huis vertrokken, samen met zijn hond. Hij ging zijn vader achterna, die naar het werk ging. Dat deed de peuter volgens Portugese media wel vaker.



Rond 09.00 uur ontdekte zijn moeder dat Noah niet in bed lag en sloeg alarm. De hond werd al snel gevonden, maar van de peuter was geen spoor.



Politieagenten, brandweermensen en reddingswerkers hebben dag en nacht met speurhonden naar Noah gezocht. Uiteindelijk werd hij gevonden in een moeilijk toegankelijk bosgebied. Hij heeft mogelijk 10 kilometer ver gelopen.



De peuter is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft volgens Portugese media alleen wat uitdrogingsverschijnselen, verder gaat het goed met hem.

Reacties

23-06-2021 12:19:39 allone

Oudgediende







Quote:

Dat deed de peuter volgens Portugese media wel vaker. En na dit avontuur vinden de ouders dat nog steeds een goed idee? En na dit avontuur vinden de ouders dat nog steeds een goed idee?

23-06-2021 13:39:05 Grouse

Oudgediende







@allone : Ja hoor, hij heeft immers de wegen in de omgeving nu goed verkend

