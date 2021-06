Gecremeerde kat keert terug naar huis: We dachten dat hij dood was

Een Britse familie heeft de shock van hun leven beleefd toen hun kat Frankie, die ze net gecremeerd hadden, opeens in de woonkamer stond. «We hebben iemand anders zijn kat gecremeerd», aldus de eigenares.



Frankie was al sinds 19 mei spoorloos. Toen de Britse eigenares van de kat enkele dagen later een gelijkaardige kater op de snelweg zag liggen, ging ze er dus van uit dat het haar huisdier was. Ze cremeerde het diertje en nam zijn assen mee naar huis, aldus de Britse publieke omroep BBC. «We hebben iemand anders zijn kat gecremeerd», vertelt de vrouw beschaamd.



Het was dus een verrassing toen Frankie plots levend en wel in de woonkamer opdook. «Hij was zwak en had honger, maar hij was springlevend», aldus de eigenares. De 7-jarige zoon Remy noemt het een wonder: «We dachten dat hij dood was.»

Reacties

22-06-2021 18:59:06 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.706

OTindex: 2.007

Iets met 9 levens.. .nog maximaal 8 over nu

22-06-2021 19:10:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.690

OTindex: 85.275

Feniks de kat. Herrijst uit zijn eigen as.

22-06-2021 19:37:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.638

OTindex: 20.470

Nu toch maar laten chippen?

22-06-2021 20:48:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.044

OTindex: 37.293

misschien zit er een chip in de as

22-06-2021 21:35:27 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 909

OTindex: 728





En dat zou echt een waarmaarraar-dingetje zijn Als je de titel letterlijk neemt zou er een bergje as voor de deur moeten liggen.En dat zou echt een waarmaarraar-dingetje zijn

23-06-2021 00:36:40 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.376

OTindex: 1.771

@Mamsie : Blijft de vraag: Wiens kat hebben ze laten cremeren??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: