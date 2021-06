Erotische poederdoos opgedoken uit 17de-eeuws wrak in Waddenzee. Mythologische afbeeldingen verwijzen naar verleiding en seks

Texelse duikers hebben een erotische poederdoos opgedoken uit het 17de-eeuwse Palmhoutwrak in de Waddenzee. Volgens onderzoekers is er geen voorbeeld bekend van een vergelijkbaar object. Zij noemen het een spectaculaire en intrigerende vondst.De vergulde poederdoos is aan beide zijden rijk versierd met mythologische afbeeldingen die vrij expliciet verwijzen naar verleiding en seks. Dit maakt het een heel persoonlijk, intiem object, dat mogelijk een luxe geschenk is geweest. Een poederdoos was voor welgestelde dames uit de Gouden Eeuw een essentieel onderdeel van hun toilettafel.Het object is afkomstig uit hetzelfde scheepswrak als ’de Jurk’, de verbazingwekkend goed geconserveerde japon van een dame uit de hogere kringen die eerder al internationaal opzien baarde. Het Palmhoutwrak had zo’n bijzondere lading dat er jaren onderzoek nodig is voor alle objecten.Museum Kaap Skil in Oudeschild heeft de vondst van de poederdoos maandag bekend gemaakt.Dr. Tonny Beentjes, onderzoeker en docent metaalconservering aan de Universiteit van Amsterdam, heeft met zijn afdeling onderzoek gedaan naar de poederdoos. De voorstellingen zijn volgens hem met vakmanschap gedreven in het vergulde messing. Het unieke stuk blinkt volgens hem dan ook uit wat betreft de complexiteit van de constructie.De vergulde poederdoos is vanaf vrijdag 18 juni tot donderdag 30 september te zien in Museum Kaap Skil.