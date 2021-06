Koe zit vijf uur vast in slik op het wad bij Holwierde: dierenarts moet het dier verdoven zodat de brandweer het kan redden ..

Een koe heeft donderdag vijf uur lang vastgezeten in het slik op het wad bij Holwierde.De politie kreeg donderdagochtend een melding van loslopende koeien en trof er een aantal aan op de openbare weg. Iemand die op de dijk liep zag vervolgens een koe in het slik staan.De brandweer werd opgeroepen om de koe van het wad te halen, maar het dier was een eind weggezakt en de reddingspoging mislukte.Een dierenarts kwam om het dier te verdoven, waarna de brandweer nog een poging deed. Na vijf uren stond de koe weer op vaste grond. Het dier bleef ongedeerd.