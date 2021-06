Bizarre beelden: gebied in Australië helemaal bedekt met spinnenwebben

In de Australische regio Gippsland hebben miljoenen spinnen een deken van webben gemaakt. Het levert spectaculaire beelden op. Eén spin maakte zelfs een web van een kilometer lang over een weg heen.Door hevige neerslag zijn delen van het gebied onder water komen te staan. De spinnen vluchtten door zich mee te laten voeren op de wind. Ondertussen laten ze ragfijne draden los. Luchtstromen vangen de draden op waardoor een deken ontstaat en de spinnen kunnen overleven.In het gebied is veel wateroverlast. Door de overstromingen hebben nog steeds 300 huizen geen stroom meldt bestuurder Carolyn Crossley op Facebook. Ze is wel onder de indruk van de spinnenwebben. "Alsof de dieren een kunstinstallatie hebben gemaakt in de natuur”, klinkt het.