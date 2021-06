Waarom willen we in deze hitte toch onder een dekentje slapen?

Vermoedelijk is het op dit moment 's nachts in je slaapkamer veel te warm om onder een deken te kruipen. Toch zet je nog liever twee ventilators naast je hoofd, dan dat je dat dekbed de deur wijst.



"Vlak voor je gaat slapen begint je lichaamstemperatuur te dalen," vertelt Ellen Wermter van Better Sleep Council aan The Huffington Post. Je temperatuur blijft zakken gedurende de nacht. Zo bespaart je lichaam energie die kan worden gebruikt voor andere functies zoals de spijsvertering. Slapen met een deken zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur niet te ver daalt.



Maar bij warm weer is dat natuurlijk niet nodig. Toch blijf je vaak onder een deken liggen, waardoor je temperatuur niet daalt en je lichaam ook niet merkt dat het tijd is om te gaan slapen. Het is een van de redenen dat je met heet weer vaak lang wakker ligt.



Maar doe je het deken weg dan val je ook niet in slaap, weet Wermter. “Dat komt door de aangeleerde routine. Wanneer we dat niet doen dan lijkt het voor onze hersenen alsof er iets ontbreekt en dan kunnen we moeilijk ontspannen.” Verder houdt het gebruik van dekens verband met een hoger serotonineniveau. Deze neurotransmitter zorgt voor een kalm gevoel.

21-06-2021 18:15:41 Mamsie

Nou, als het écht bloedheet is in de slaapkamer gaat het dekbed er toch echt af.

Als ik het alleen maar opzijschuif rol ik zelf van mijn bed af.

21-06-2021 18:26:13 Ronnymij

Een dekbed vind ik te zwaar, ook in de winter. Ik eindig meestal bovenop het dekbed, of met een deel tussen mijn knieen. Mijn schoonfamilie in Griekenland slaapt meestal onder een laken als het heet is. Toen ik er woonde ben ik dat ook gaan doen, en het werktEen dekbed vind ik te zwaar, ook in de winter. Ik eindig meestal bovenop het dekbed, of met een deel tussen mijn knieen.

21-06-2021 18:27:59 Buick

Ow, dat ga ik niet vertellen, dat zijn slaapkamergeheimen

21-06-2021 18:47:32 Emmo

kan worden gebruikt voor andere functies zoals de spijsvertering. Mevrouw Wermter moge op de hoogte zijn van de slaap, van spijsvertering heeft zij denkelijk weinig kaas gegeten.

Ook de spijsvertering staat op een laag pitje tijdens de slaap. Anders wordt je wakker met een bruine verrassing tussen de lakens. Mevrouw Wermter moge op de hoogte zijn van de slaap, van spijsvertering heeft zij denkelijk weinig kaas gegeten.Ook de spijsvertering staat op een laag pitje tijdens de slaap. Anders wordt je wakker met een bruine verrassing tussen de lakens.

21-06-2021 20:45:33 Grouse

Ik vermoed dan ook dat je gelijk hebt.

Ik slaap toch onder een (dun) dekbed maar met mijn benen buitenboord.

In slaap vallen gaat prima hoor. Wakker worden is elke morgen een uitdaging.



Laatste edit 21-06-2021 20:46 @Emmo : Ik word weleens wakker van een volle blaas maar nooit van meneer de Bruin die kopjes komt geven.Ik vermoed dan ook dat je gelijk hebt.Ik slaap toch onder een (dun) dekbed maar met mijn benen buitenboord.In slaap vallen gaat prima hoor. Wakker worden is elke morgen een uitdaging.

21-06-2021 20:55:26 Emmo

@Grouse : De reden dat je ochtendwater moet meenemen naar de dokter is dat dit geconcentreerder is dan dat van later op de dag. Ook de niertjes helpen mee het bed droog te houden.

21-06-2021 21:00:00 Grouse

@Emmo : Ik denk dat mijn nieren dat niet weten

21-06-2021 21:02:25 allone

Heb je een waterbed dan? @Grouse : wat? Jouw bed is nooit droog?Heb je een waterbed dan?

21-06-2021 21:05:47 allone

Waarom willen we in deze hitte toch onder een dekentje slapen? Ik ben juist bang dat ik het vannacht onder mijn ene dekentje te koud ga krijgen. En als ik het te koud heb, kan ik ook niet slapen.. Ik ben juist bang dat ik het vannacht onder mijn ene dekentje te koud ga krijgen. En als ik het te koud heb, kan ik ook niet slapen..

21-06-2021 21:18:01 Buick

@Emmo :

@Grouse : Ideetje? Quote

ow, net zoals een knoop in je zakdoek dat je iets niet mag vergeten, maar wat dat nou was dan ben je dan even kwijt .

ow, net zoals een knoop in je zakdoek dat je iets niet mag vergeten, maar wat dat nou was dan ben je dan even kwijt .

21-06-2021 21:18:29 Emmo

@allone : Ga je toch in de stal slapen? Tussen de koeien is het altijd warm.

21-06-2021 21:44:14 Grouse

@allone : Mijn bed is wel droog hoor. Ik ga er op tijd uit

