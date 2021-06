Burgemeester zet autistische Robin (34) uit huis om één wietplant

De burgemeester van Bergeijk heeft vorig jaar een autistische man op straat gezet, omdat in zijn woning wiet was gevonden. Verschillende hulpverleners trokken aan de bel omdat het volgens hen om een kwetsbare man gaat, die geen crimineel is. Hem uit zijn huis zetten zou desastreuze gevolgen hebben. Maar de burgemeester sloot de woning toch.



De 34-jarige Robin heeft een zware vorm van autisme en gebruikt regelmatig wiet om met spanningen en stress om te kunnen gaan. Om niet steeds naar de coffeeshop te hoeven, kweekt hij zelf één plant, in het bos.



In oktober 2019 oogst hij de plant en droogt de takken thuis. Waarschijnlijk ruiken de buren wietlucht en bellen de politie. Die neemt de opbrengst van die ene wietplant in beslag. De nog niet gedroogde wietbladeren worden gewogen en worden gezien als een handelshoeveelheid.



Vlak daarna krijgt Robin een brief van de burgemeester van Bergeijk waarin staat dat de woning als 'drugspand' gezien wordt en daarom voor drie maanden wordt gesloten. Daar bovenop komt een brief van de woningstichting dat tijdelijke sluiting door de burgemeester betekent dat het huurcontract helemaal ontbonden wordt. Robin staat dus op straat.



Maar volgens Robin is dat hier helemaal niet terecht: "Ik heb geen overlast veroorzaakt. Ik heb geen gevaarlijke bedradingen of kwekerijtoestanden. Het was geen dealhuis waarbij er om de haverklap iemand even wiet kwam kopen."



Robin reageerde op een oproep van RTL Nieuws. Die hoorde bij een eerder onderzoek van de onderzoeksredactie waaruit bleek dat veel burgemeesters te hard drugsbeleid voeren en daarmee onschuldige burgers op straat zetten. Toen trokken regionale ombudsmannen, deskundigen en advocaten aan de bel.



Desastreuze gevolgen voor Robin

Verschillende hulpverleners trekken vervolgens aan de bel bij de burgemeester omdat ze sluiting van de woning te ver vinden gaan. Zo ook Chris Laurijsen, de toenmalige begeleider van Robin, die met WMO-geld van de gemeente betaald werd om Robin te begeleiden. Laurijsen belde de burgemeester: "Ik wilde eigenlijk uitleggen wat er met Robin aan de hand was. Maar de burgemeester viel me in de rede. Hij had straf verdiend, vond ze."



Begeleider Chris legt uit dat het sluiten van de woning rampzalig zou zijn voor Robin, nu hij na een aantal jaren intensieve begeleiding een opleiding had afgerond, werk had gevonden en op zichzelf kon wonen. "Het ging goed met hem. En toen kreeg-ie dat bericht en toen was dat allemaal weer weg. Het was desastreus voor hem."



Maar niet alleen Robins begeleider trekt aan de bel. Ook ambtenaren van de gemeente zelf en zelfs de woningstichting vragen de burgemeester om de woning niet te sluiten. Dat blijkt uit documenten die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws in handen kreeg en gesprekken die gevoerd zijn met betrokkenen.



Zo zegt een ambtenaar van de gemeente, die betrokken is bij de financiering van Robins zorg, tegen de burgemeester: "Robin is geen crimineel en geen handelaar. Hij is een zeer kwetsbare burger die wij vanuit de gemeente altijd optimaal hebben willen ondersteunen."



Ook woningstichting De Zaligheden zegt tegen de burgemeester dat ze het geen wenselijke situatie vinden: "Robin kan hier met zijn beperking naar alle waarschijnlijkheid niet mee omgaan. Wij verwachten dat het dan niet goed met hem afloopt."



Een medewerker van de woningstichting zegt tegen RTL Nieuws dat ze graag hadden gezien dat het anders was gelopen voor Robin, maar dat ze zich aan de regels van een convenant moeten houden. Dat zijn afspraken die eerder gemaakt zijn met de gemeente. Daarom moet de woningstichting zich daaraan houden en altijd het contract ontbinden als de burgemeester een pand sluit.



Burgemeester Arinda Callewaert wil niet op deze individuele casus reageren: "Op basis van informatie van meerdere partijen is het besluit tot sluiting van het pand genomen. Tegen dit besluit konden rechtsmiddelen worden aangewend. Hier is echter geen gebruik van gemaakt."



Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Joost Sneller (D66) reageren kritisch op hoe Robin is behandeld. Volgens Van Nispen laat het zien waar het misgaat met de Wet Damocles: "We hebben een nietsontziende overheid die een kwetsbaar persoon op straat zet, met ontwrichtende gevolgen."



Sneller van D66 is ook kritisch: "De maatregel en de inzet van deze bevoegdheid is soms te zwaar voor wat er uiteindelijk aan de hand is. En daar was deze bevoegdheid nooit voor bedoeld. Kijk, echte drugscriminelen, die moet je aanpakken. Maar hier zien we dat mensen het slachtoffer worden van een wet die eigenlijk niet voor bedoeld is."



Ondanks alle bezwaren van professionals komt Robin begin 2020 dus toch op straat te staan. Hij is eerst twee maanden bij familie ingetrokken. "Het heeft op mij veel impact om in één keer in een compleet nieuwe situatie te komen, waar ik niet aan gewend ben", zegt hij Door deze situatie, in combinatie met corona en het verplichte thuiswerken, verliest Robin ook nog eens zijn baan.



Robin woont nu in een tijdelijke woning. Hij hoopt de spanningen en stress van deze situatie snel achter zich te kunnen laten.

Reacties

21-06-2021 16:43:09 Buick

Erelid

WMRindex: 1.497

OTindex: 409

Wnplts: amsterdam

Dus in Bergeijk, zit een burgemeester met een bord voor haar kop.

Als zelfs je eigen ambtenaren vinden dat het niet kan dan toch doorgaan.



21-06-2021 17:20:51 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 898

OTindex: 726





De wereld op z'n kop.



En die man zal toch opgevangen moeten worden en begeleiding moeten krijgen, die hij eerst niet nodig had.



Zo moe van mensen die zo nodig op hun strepen moeten staan omdat ze geen ballen hebben. Bah! In een land dat bekend staat om zijn drugs-tolerantie-beleid gaan we mensen met een beperking die baat hebben bij die drugs op straat zettenDe wereld op z'n kop.En die man zal toch opgevangen moeten worden en begeleiding moeten krijgen, die hij eerst niet nodig had.Zo moe van mensen die zo nodig op hun strepen moeten staan omdat ze geen ballen hebben. Bah!

21-06-2021 17:34:06 Buick

Erelid

WMRindex: 1.497

OTindex: 409

Wnplts: amsterdam

@Ronnymij , die burgemeester is een vrouw, dus dat verklaart wel dat ze geen ballen heeft.

21-06-2021 17:53:51 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.824

OTindex: 3.166

Hij teelt en dealt niet en heeft dit ook niet in de woning gedaan, dan is het toch geen drugspand? Hier versta ik toch echt wel iets anders onder.



Op deze manier kunnen ze alle mensen wel langs gaan en kijken wie er op zichzelf woont onder begeleiding en alleen rustig kan worden door gebruik hiervan en héél toevallig een paar gram in huis hebben.



Kassa en de woningnood lost ze dan ook nog eens gelijk een beetje op, wel ten nadele van de gemaakte daklozen.



Het gaat echt te ver op deze manier en ik hoop dat de regering hier toch een ander beleid gaat invoeren hiervoor want als je een halsstarrige burgemeester hebt zoals zij is dan zit iedereen met de gebakken peren en de straten vol met mensen die het andere burgers onnodig moeilijk kunnen maken door het gedrag dat nu in bedwang gehouden wordt met het gebruik hiervan.

21-06-2021 17:57:37 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 898

OTindex: 726





en sommige vrouwen hebben ook figuurlijk ballen. De meeste die ik ken eigenlijk. Die hebben de meeste mannen dan weer niet zo vaak. @Buick : ter info, ook vrouwen hebben ballen, al zitten ze op de verkeerde pleken sommige vrouwen hebben ook figuurlijk ballen. De meeste die ik ken eigenlijk. Die hebben de meeste mannen dan weer niet zo vaak.

21-06-2021 18:49:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.005

OTindex: 27.422

@Buick : @Ronnymij : Een vrouwelijke burgemeester. Is dat nou een burgerjuffrouw of een burgermaîtresse?

21-06-2021 18:52:59 Buick

Erelid

WMRindex: 1.497

OTindex: 409

Wnplts: amsterdam

@Emmo , als ze een zwart pakje aan heeft dan zal het een burgelijke meesteres zijn.

21-06-2021 19:54:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.005

OTindex: 27.422

@Ronnymij : Goed je best doen. Je bent er alweer een tijdje tussenuit geweest

21-06-2021 20:56:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.005

OTindex: 27.422

@Ronnymij : Even wennen en je kunt weer volop onzin verkondigen. Alleen niet naar je klanten toe. De kans bestaat dat die het niet snappen.

