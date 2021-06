Man krijgt hartaanval, steelt geparkeerde ambulance en rijdt zichzelf naar ziekenhuis

Een 38-jarige man die een hartaanval kreeg, probeerde zichzelf maandag naar een ziekenhuis te rijden in een ambulance die geparkeerd stond.



De man uit de VS nam de ambulance, die met draaiende motor geparkeerd stond voor een flat waar medici bezig waren, schrijft The Baltimore Sun.



De politie hield hem aan in de buurt van een ziekenhuis. Hij vertelde ze dat hij een hartaanval had gehad en de ambulance nam om zelf naar het ziekenhuis te rijden.



De man werd hierna door de politie verder vervoerd naar het ziekenhuis.



De ambulance raakte niet beschadigd.

En de andere patiënt? Is die niet in de problemen gekomen?

Ernstig geval van egoïsme.

