Greenpeace-activist in EK-stadion riskeerde neerschieten door scherpschutters

De Greenpeace-activist die gisteren voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk op het veld landde, liep het risico om door scherpschutters te worden uitgeschakeld. Dat heeft de Beierse minister Joachim Herrmann gezegd tegen de Duitse krant Bild. "Doordat de tekst 'Greenpeace' op de parachute stond, heeft men de scherpschutters niet laten ingrijpen."



Volgens de CSU-minister van Binnenlandse Zaken had het incident in de Allianz Arena in M√ľnchen heel anders kunnen aflopen voor de 38-jarige paraglider. "Als de politie een andere inschatting had gemaakt, dat het mogelijk een terroristische aanslag kon zijn, dan had de piloot zijn actie misschien met zijn leven moeten bekopen."



Als de politie hem inderdaad had neergeschoten, dan was dat volgens Herrmann in deze situatie gerechtvaardigd geweest. De deelstaatminister noemt de protestactie volstrekt onverantwoord. "Dit heeft helemaal niets te maken met weldoordachte milieubescherming."



Greenpeace zegt dat het niet de bedoeling was dat de activist in de Allianz Arena terecht zou komen. Door een technisch mankement zou de gemotoriseerde parachute een kabel van een van de camera's bovenin het stadion hebben geraakt. Daarna zat er volgens de milieuorganisatie niets anders op dan het maken van een noodlanding op het veld.



Bij de landing vloog de parachute vlak over de tribune, waardoor twee mensen gewond raakten. Beide mannen waren in het stadion aan het werk. Volgens de politie hebben ze lichte verwondingen aan het hoofd en zijn ze inmiddels weer uit het ziekenhuis.



De activist raakte niet gewond en werd na de landing opgepakt. Hij zit niet meer vast, maar wordt nog wel verdacht van meerdere misdrijven.



Het protest werd gisteravond al scherp veroordeeld door onder meer voetbalbond UEFA. Bondskanselier Merkel sprak van een onverantwoordelijke actie, die mensenlevens in groot gevaar heeft gebracht.



Kort na het incident bood de Duitse tak van Greenpeace al excuses aan. Vanmiddag gaf de organisatie meer tekst en uitleg in een video op Twitter.

21-06-2021 10:18:03 Emmo

Interessant is natuurlijk dat eventuele onverlaten maar een spandoek van Greenpeace (of een andere vergelijkbare organisatie) hoeven te laten zien en ze kunnen gelijk doorlopen.

De organisatoren van Greenpeace kunnen beter dergelijke acties vooraf melden om ongelukken te voorkomen.



Een paar jaar terug zijn ze ook al door het oog van de naald gegaan toen ze spandoeken wilden ophangen op een Russisch olieplatform. Toen werden ze alleen maar gearresteerd.

Naar internationaal zeerecht hadden de Russen hun vierkant uit het water mogen schieten.

21-06-2021 10:34:13 DrZiggy

Uiteindelijk ben je nooit echt veilig voor iemand die alle middelen heiligt om zijn doel te bereiken. @Emmo : Het gaat een keer mis natuurlijk. Maar aan de andere kant zouden ze ook rode kruis wagens kunnen inzetten om dichtbij een doelwit te komen. Of een ambulance. Dat hebben ze ook al meer gedaan.Uiteindelijk ben je nooit echt veilig voor iemand die alle middelen heiligt om zijn doel te bereiken.

21-06-2021 13:01:03 Mikeph

Dus een terrorist met Greenpeace parachute kan gewoon landen?

21-06-2021 13:35:25 Emmo

Maar als er vergaande maatregelen worden getroffen tegen mogelijke terroristen, dan schreeuwen die arme actievoerders moord en brand dat dit niet de bedoeling was.

Letterlijk dat is er gebeurd met dat Russische olieplatform waar ik het over had.



Actievoerders kwamen binnen de veiligheidszone rond het platform (internationale wetgeving: binnen 500 meter mag niemand komen zonder toestemming) en werden gearresteerd. Vervolgens schreeuwden ze moord en brand dat ze alleen maar vreedzame actie voerders waren.

Dat maakt geen donder uit. Ze waren niet uitgenodigd, dus mochten ze er niet zijn. Actievoerder of niet.



Iets vergelijkbaars hoorde ik over het Suezkanaal. In de aanloop naar de 1e Golfoorlog gingen er Amerikaanse marineschepen via het Kanaal naar de Rode Zee. Amerikaanse marineschepen hebben vrij strikte regels voor het benaderen.

Maar in het Suezkanaal is het gebruikelijk dat er handelaars aan boor komen met allerlei snuisterijen en andere handelswaar. Die komen met kleine bootjes langszij en klimmen, ongevraagd, aan boord. Heel lastig, want je bent wel bezig op zo'n moment.



De Amerikaanse bewakers, bewapend en wel, waarschuwen. Maar die handelaartjes hebben dat soort waarschuwingen al vaker gehoord, of misschien verstaan ze het niet eens, en blijven komen. Vervolgens worden er een stuk of wat uit het water geschoten. @Mikeph : Dat is wat ik uit het bericht begrijp.Maar als er vergaande maatregelen worden getroffen tegen mogelijke terroristen, dan schreeuwen die arme actievoerders moord en brand dat dit niet de bedoeling was.Letterlijk dat is er gebeurd met dat Russische olieplatform waar ik het over had.Actievoerders kwamen binnen de veiligheidszone rond het platform (internationale wetgeving: binnen 500 meter mag niemand komen zonder toestemming) en werden gearresteerd. Vervolgens schreeuwden ze moord en brand dat ze alleen maar vreedzame actie voerders waren.Dat maakt geen donder uit. Ze waren niet uitgenodigd, dus mochten ze er niet zijn. Actievoerder of niet.Iets vergelijkbaars hoorde ik over het Suezkanaal. In de aanloop naar de 1e Golfoorlog gingen er Amerikaanse marineschepen via het Kanaal naar de Rode Zee. Amerikaanse marineschepen hebben vrij strikte regels voor het benaderen.Maar in het Suezkanaal is het gebruikelijk dat er handelaars aan boor komen met allerlei snuisterijen en andere handelswaar. Die komen met kleine bootjes langszij en klimmen, ongevraagd, aan boord. Heel lastig, want je bent wel bezig op zo'n moment.De Amerikaanse bewakers, bewapend en wel, waarschuwen. Maar die handelaartjes hebben dat soort waarschuwingen al vaker gehoord, of misschien verstaan ze het niet eens, en blijven komen. Vervolgens worden er een stuk of wat uit het water geschoten.

