Politie arresteert personeel fastfoodrestaurant nadat ze gratis hamburgers hadden geweigerd

Een aantal politieagenten is geschorst, nadat ze 19 werknemers van een fastfoodrestaurant hebben aangehouden omdat ze weigerden hen gratis hamburgers te geven.



Volgens lokale rapporten werd het personeel van Johnny & Jugnu fastfoodrestaurant in Lahore, Pakistan, zaterdag opgepakt en gearresteerd rond 20.00 uur omdat ze het lef hadden om een groep politieagenten gratis hamburgers te weigeren.



Medewerkers mochten de keuken niet eens sluiten en moesten de frituur aan laten, terwijl klanten in de rij stonden te wachten op hun bestellingen.

Reacties

20-06-2021 18:05:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.985

OTindex: 27.420

Ze kunnen beter het recht op vrije voeding opnemen in de CAO-voorwaarden. Dat is voor zeelieden al járen zo.

20-06-2021 18:16:11 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 888

OTindex: 726





zoals ik het begrijp kwamen die agenten gewoon een willekeurige fastfood binnen en eisten gratis eten. @Emmo : werkt zoiets niet slechts op de plek waar je zelf te werk bent gesteld?zoals ik het begrijp kwamen die agenten gewoon een willekeurige fastfood binnen en eisten gratis eten.

20-06-2021 18:44:56 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 888

OTindex: 726

@Emmo : haha, ja die van mij ook geregeld hoor

20-06-2021 22:21:11 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.851

OTindex: 63

@Emmo : volgens mij hebben ze nog nooit over een cao gehoord in Pakistan het is al een grote klasse dat die agenten zijn geschorst en dat de medewerkers van het restaurant niet de doodstraf hebben gehad.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: