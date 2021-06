Vrouw zegt dat artsen haar baarmoeder verwijderden en geslachtsdeel hebben dichtgehecht zonder toestemming

Een vrouw die werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen, zegt dat artsen bij haar geboorte hebben besloten dat ze een jongen was. Dat gebeurde ‘zonder haar toestemming’.



Luna Animisha, 24, die in Hawaï woont, kreeg bij de geboorte een geslacht toegewezen door medici en zegt dat artsen ‘haar vrouwelijk geslachtsdeel hebben gehecht’ en haar baarmoeder hebben verwijderd nadat ze hadden vastgesteld dat ze mannelijk was – een procedure die ze nu ‘barbaars’ noemt.



Luna zegt dat het ondergaan van een operatie en het krijgen van een geslacht voordat ze oud genoeg was om haar eigen keuze te maken, haar met identiteitsproblemen achterliet omdat ze zich altijd vrouwelijker dan mannelijk voelde.



Na jaren hiermee te hebben geworsteld en gepest te worden – vanwege haar genderidentiteit, heeft Luna nu het mannelijke geslacht afgewezen dat haar bij de geboorte was toegewezen.



Ze hoopt nu de US$ 150.000 op te halen voor een reconstructieve operatie en een baarmoedertransplantatie, meldt Daily Mail.

Reacties

20-06-2021 12:38:04 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 161

OTindex: 7

Misschien dat ze dan bij de ouders moeten gaan klagen, het zal vast in overleg met hun gegaan zijn.

20-06-2021 12:49:58 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.012

OTindex: 37.285

@Mikeph :

hier in Nederland deed men zulke dingen vroeger ook, en vaak zeiden ouders simpelweg ja en amen als de geleerden in witte jassen iets besloten hier in Nederland deed men zulke dingen vroeger ook, en vaak zeiden ouders simpelweg ja en amen als de geleerden in witte jassen iets besloten

20-06-2021 13:12:49 Buick

Erelid

WMRindex: 1.482

OTindex: 407

Wnplts: amsterdam

@botte bijl , een dokter sprak je niet tegen. Dat is tegenwoordig wel heel anders.

