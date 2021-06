Moeder vangt honkbal in één hand terwijl ze haar baby vasthoudt

Een Amerikaanse moeder is tijdens een honkbalwedstrijd tussen de San Diego Padres en de Chicago Cubs met de aandacht gaan lopen. Ze greep met één hand een honkbal uit de lucht, terwijl ze met de andere arm haar baby vasthield. De San Diego Padres reageerde alvast positief met een post op Twitter: «Moeders zijn geweldig.»Lexy Whitmore woonde een honkbalwedstrijd bij van de San Diego Padres tegen de Chicago Cubs, toen ze plots iedereen verraste met een geweldige vangst. Ze greep met één hand de honkbal uit de lucht terwijl ze met de andere hand haar baby vasthield. De bal vloog over de tribunes naar de plek waar Whitmore zat met haar drie maanden oude zoon Maverick. Ze leunde vakkundig naar de bal toe en kon hem met een hand vastgrijpen. De moeder zag er verrast uit en begon meteen met de andere fans te vieren.In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC vertelt Whitmore dat ze niet had verwacht dat ze viraal zou gaan. «Ik zag de bal stuiteren en hij vloog mijn richting uit. Ik was ervan overtuigd dat ik de bal niet zou vangen», aldus Whitmore.De moeder reageerde ook op de mensen die beweerden dat ze haar kind in gevaar had gebracht door voor de bal te gaan. «Ik weet dat ik hem niet in gevaar bracht, ik hield hem net buiten gevaar door de bal te vangen», aldus Whitmore.