Bruidegom betrapt terwijl hij zijn GSM checkt voor het altaar

Er zijn enkele dingen die je best niet doet op een bruiloft: als gast een parelwitte jurk dragen, ruzie maken met de bruid of ladderzat de andere gasten irriteren op het trouwfeest. Deze Amerikaanse bruidegom voegde nog iets toe aan dat lijstje.



De Amerikaanse Taylor Loren plaatste een video op TikTok waarin ze terugblikt op haar trouwdag. «Vier jaar geleden liep ik naar het altaar om met te liefde van mijn leven te trouwen», aldus Loren. «Het was een van de meest emotionele momenten uit ons leven en mijn man verraste ons met het meest romantische gebaar ooit», schrijft Loren sarcastisch. Haar aanstaande echtgenoot deed namelijk iets wat velen stante pede de scheidingspapieren doet aanvragen: «Hij bekeek zijn gsm.» Op de video is te zien hoe de bruidegom snel naar zijn mobieltje kijkt terwijl zijn aanstaande vrouw naar het altaar wandelt.



De video op TikTok ging meteen viraal en werd ondertussen al meer dan twee miljoen keer bekeken. «Het is een zenuwtrek, soms zijn dingen overweldigend en weten we niet hoe we ons moeten gedragen», klinkt het begripvol in de comments. Maar anderen zijn heel wat minder mild. «Niet oké» en «scheiden», luidt het. Iemand anders zegt: «Ik zou me hebben omgedraaid en weggelopen zijn.» Heel wat mensen lieten daarom in de comments weten dat ze een verklaring van de man wouden horen. En volgens de man zelf heeft hij wel degelijk een goede reden om op de mooiste dag van zijn leven naar zijn smartphone te staren.



«Schat, Tiktok wilt weten waarom je naar je gsm keek», vraagt Loren in een volgende video aan haar man. «Omdat crypto nooit slaapt», antwoord die met een glimlach. Met andere woorden: de man vond het gepast om nog snel de koersen van zijn cryptomunten te checken alvorens hij in het huwelijksbootje stapte. En hoewel de reacties daarop verdeeld zijn, vindt vrouwlief Taylor dat kennelijk helemaal prima. «Nog steeds getrouwd», staat te lezen in haar TikTok-bio. Dat Taylor zelf ook erg geïnteresseerd is in cryptomunten, heeft daar waarschijnlijk iets mee te maken.

Reacties

19-06-2021 18:44:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.972

OTindex: 27.419

Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. Gelukkig voor hem was dat niet het voetje van de bruid.

19-06-2021 18:56:48 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 879

OTindex: 718





Geld is natuurlijk belangrijk helaas, maar op zo een moment kan je beter even wachten en je op een wat later tijdstip laten verrassen door de koers van je cryptomuntje. Dat zal m zijn hele leven blijven achtervolgen that son of a Bit...coinGeld is natuurlijk belangrijk helaas, maar op zo een moment kan je beter even wachten en je op een wat later tijdstip laten verrassen door de koers van je cryptomuntje. Dat zal m zijn hele leven blijven achtervolgen

19-06-2021 19:02:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.846

OTindex: 78.456

@Ronnymij : och, de bruid vindt het niet erg, blijkbaar zijn ze compatibel. Is daar een beter Nederlands wordt voor. Oh, misschien gewoon: ze passen bij elkaar

19-06-2021 20:35:59 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 879

OTindex: 718





Het is ook een soort van domheid met die telefoons. Ik was ooit op een verjaardag van een oude tante, en ik zag ongeveer 15 mensen allemaal op hun telefoon turen en/of teksten. Tante zat het te bekijken alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Iemand nog koffie??? En bijna niemand keek op of reageerde. @allone : het zijn inderdaad vaak de buitenstaanders die zich er negatief mee gaan bemoeien. Jaloerse mensen zijn levensgevaarlijk.Het is ook een soort van domheid met die telefoons. Ik was ooit op een verjaardag van een oude tante, en ik zag ongeveer 15 mensen allemaal op hun telefoon turen en/of teksten. Tante zat het te bekijken alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Iemand nog koffie??? En bijna niemand keek op of reageerde.

19-06-2021 20:44:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.972

OTindex: 27.419

@allone :

blijkbaar zijn ze compatibel. Is daar een beter Nederlands wordt voor. Quoteblijkbaar zijn ze compatibel. Is daar een beter Nederlands wordt voor. Verenigbaar?

19-06-2021 21:39:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.846

OTindex: 78.456

@Emmo : ja. Dat zag ik, dat was idd de vertaling. Maar dat is geen woord dat ik zou gebruiken. Waarom weet ik niet.

19-06-2021 22:54:15 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.663

OTindex: 3.339

Ik kan me niet voorstellen wat hier nou noemenswaardig aan is.

19-06-2021 22:54:57 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.042

OTindex: 14

Oh ja, ze had nog even aandacht nodig, en dan deel je maar iets van 4 jaar oud.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: