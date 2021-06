Meer dan 80 hennepplanten ontdekt op tuinshow in Duitsland

In Duitsland heeft een man meer dan 80 hennepplanten aangetroffen in bloemperken die waren aangelegd voor een tuinshow in Erfurt, ten westen van Leipz

Reacties

19-06-2021 17:02:20 Emmo

Stamgast



Hennepplanten zijn toch ook planten?

19-06-2021 17:31:31 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Waarom de man de planten zo vlot herkende, laat de politie in het midden.



Misschien wel eens een plaatje van gezien? Ja, ik roep maar even wat hoor! 🤔 Misschien wel eens een plaatje van gezien? Ja, ik roep maar even wat hoor! 🤔

19-06-2021 18:24:26 BatFish

Oudgediende



Cannabis sativa". Gek genoeg stonden er na het eind van het prakticum minder dan een kwart van de plantjes dan aan het begin.... @Mamsie : eh, driekwart van de toeristen in Amsterdam loopt met een hennepblad op z'n t-shirt rond, dus dat zou zomaar kunnen. Of hij had biologie in Nijmegen gestudeerd. In mijn eerste jaar was het laatste prakticum botanie "". Gek genoeg stonden er na het eind van het prakticum minder dan een kwart van de plantjes dan aan het begin....

19-06-2021 18:45:24 allone

Oudgediende



@BatFish :

Gek genoeg stonden er na het eind van het prakticum minder dan een kwart van de plantjes dan aan het begin.... QuoteGek genoeg stonden er na het eind van het prakticum minder dan een kwart van de plantjes dan aan het begin.... vreemd, waren ze allemaal gestorven?

19-06-2021 19:00:52 Emmo

Stamgast



: Ik mag lijden dat het de "onschuldige" variant geweest is, die ze voor touwwerk gebruiken. @allone : Acute hartaanval, vermoedelijk. @BatFish : Ik mag lijden dat het de "onschuldige" variant geweest is, die ze voor touwwerk gebruiken.

