Foutje bij plaatsen tuinhekje veroorzaakt gaslek in Woerden

WOERDEN - Aan de Meidoornstraat in Woerden is dinsdagmiddag een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een bewoner de gasleiding raakte bij het plaatsen van een tuinhekje.



De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de stoeptegels weggehaald om bij het lek te kunnen komen. Ook Stedin is opgeroepen om het gaslek te dichten.



Uit voorzorg is de Meidoornstraat afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen voorlopig in hun huis blijven.

Reacties

19-06-2021 08:54:20 Mamsie









Liggen daar de leidingen zó dicht onder de oppervlakte? Je durft toch geen struikje meer te planten of de boel ontploft!

19-06-2021 09:44:12 Emmo











Ik kan me voorstellen dat een gasleiding nog een stuk dieper komt te liggen. @Mamsie : In een ver verleden heb ik eens een sproeisysteem in de tuin aangelegd. Toen werd aanbevolen, om meerdere redenen, de leiding op minstens 80 cm diep te leggen.Ik kan me voorstellen dat een gasleiding nog een stuk dieper komt te liggen.

19-06-2021 10:14:36 Mamsie









@Emmo : Nou, dáár dus niet! Of díe man heeft zijn tuinhekje een meter diep ingegraven... 🤡

19-06-2021 13:47:40 Ronnymij









een tuinhekgaslek

19-06-2021 14:05:04 Grouse









80 cm is een goede gok.

De meeste leidingen liggen op ongeveer die diepte. Toen ze hier glasvezel aanlegden volgeden ze een partijtje andere leidingen waaronder gas. telefoon, kabel van de CAI. Water komt vanuit het midden van de straat. Elektra weet ik niet.

Maar alles komt op ongeveer dezelfde hoogte de kruipruimte in.

19-06-2021 14:49:36 Jura6













Eigenlijk worden alle leidingen in de grond op 60cm diepte gelegd. Ook gas en water.



Je zou voordat je begint met graven of paaltjes slaan, het



.



* KLIC, Kabels en Leidingen Informatie Centrum

. Laatste edit 19-06-2021 14:51 @Grouse : Elektra ligt doorgaans op 60cm diep. Dat staat als richtlijn ook in de NEN-1010. Dat het niet altijd zo is, is een andere kwestie.Eigenlijk worden alle leidingen in de grond op 60cm diepte gelegd. Ook gas en water.Je zou voordat je begint met graven of paaltjes slaan, het Klic-register kunnen raadplegen. Daar wordt zo goed mogelijk aangegeven waar leidingen in de grond zich precies bevinden en hoe diep ze liggen.* KLIC, Kabels en Leidingen Informatie Centrum

19-06-2021 15:43:36 Jura6









Toevoeging...

bij paaltjes slaan heb je er niet veel aan maar bij graafwerkzaamheden wel. Zo'n 30 cm boven je leidingen leg je nog een markeringslint in de grond. Gewoon zo'n rol rood/wit afzetlint is voldoende.



Ga je graven dan kom je dit lint tegen en weet je dat daaronder dus iets aanwezig is waar je voorzichtig mee moet zijn.



De praktijk is echter anders en gebeuren dit soort dingen regelmatig.

