Vrouw (91) duwt vermoedelijke oplichter haar huis uit

Een 91-jarige Haarlemse liet zich ondanks haar hoge leeftijd niet in de luren leggen en heeft een vermoedelijke oplichter haar huis uitgeduwd. De bewoonster van een huis aan de Garenkokerskade zag de man na de duw de benen nemen.



De onbekende man belde afgelopen vrijdag rond 10.45 uur bij de vrouw aan. Zij kende de man aan de deur niet. Hij zei dat hij kwam in verband met een gaslek en de vrouw liet hem daarop bij de meterkast kijken.



Toen de man vervolgens aan de bewoonster vroeg of de voordeur even dicht mocht, kreeg ze argwaan. De bewoonster zei tegen de man dat zij dit niet wilde en gaf de man een duw. De man verliet hierop snel de woning en heeft zich direct uit de voeten gemaakt.



Volgens de politie is de kans zeer groot dat het ging om een oplichter. "Met mooie, soms ook zielige of meelijwekkende verhalen praten zij zichzelf een weg naar binnen. Daar slaan ze vervolgens toe, hun slachtoffers bestolen achterlatend."

Reacties

18-06-2021 20:23:28 Mamsie

Oudgediende



En nu maar hopen dat ze hem goed genoeg gezien heeft voor een juiste beschrijving zodat hij gepakt kan worden.



18-06-2021 20:32:51 omabep

Oudgediende



Goed van haar dat ze niet bang werd en stevig bleef staan. Het had ook anders kunnen aflopen. Geen makkelijke tante dus.Goed van haar dat ze niet bang werd en stevig bleef staan. Het had ook anders kunnen aflopen.

