Automobilist wil gratis parkeren en draait letters kenteken om

Een automobilist in West had een opvallende manier gevonden om gratis te kunnen parkeren. Twee letters van het kenteken waren losgehaald en konden door klittenband op een andere plek vastgeplakt worden.



Tijdens het parkeren werden de letters omgedraaid, zodat een scanauto van parkeerbeheer het echte kenteken niet zou herkennen. "Creatief, maar zeker niet toegestaan", schreef de politie deze week op Facebook.



De wijkagent heeft de platen in beslag genomen.⁣ Volgens de politie gebeurt het vaak dat automobilisten manieren zoeken om parkeerboetes te ontlopen. Zo worden er in West regelmatig kentekens afgeplakt. Dat kan een boete van 150 euro opleveren.



Het stadsbestuur liet in 2019 weten dat het afplakken van kentekens een zaak is voor de politie. Als handhavers het zien, wordt de politie gebeld.

Reacties

18-06-2021 16:46:56 Mamsie









Leuk bedacht maar hartstikke fout natuurlijk!

18-06-2021 17:07:37 Emmo











"Gij zult niet betrapt worden". @Mamsie : Geen rekening gehouden met het elfde gebod:"Gij zult niet betrapt worden".

18-06-2021 17:16:42 allone













: ah, die kende ik ook nog niet Oei, en parkeren in Amsterdam kost sowieso handenvol geld, met en zonder boetes. @Emmo : ah, die kende ik ook nog niet

18-06-2021 17:58:56 Ronnymij













Ik ben helemaal klaar met 020 en zijn beleid @allone : Die veel te hoge parkeerkosten waren voor mij een reden om geen werk meer aan te nemen in Amsterdam. Ik had er veel en leuke klanten, maar ten eerste was het al een crime om een plekje te vinden, en ten tweede moest je al je gereedschappen eruit halen, anders waren ze gejat plus je raam kapot.Ik ben helemaal klaar met 020 en zijn beleid

18-06-2021 20:25:55 omabep













Wij parkeerden op de hoek van parkeerplek 52 en stonden dus op parkeerplek 51, je loopt @##$$%% een halve marathon naar die betaalpaal, niet normaal meer hoor. Ik ga nu nog alleen naar plekken waar ik gratis kan staan en loop de laatste stukjes wel, maar dat is in die grote steden niet te doen.



Je betaalt al wegenbelasting en je betaalt aan de gemeente belasting en nog zijn ze inhalig door overal betaald parkeren van te maken. En zo enorm hoog dat ze die prijs eigenlijk niet eens kunnen verantwoorden volgens mij.



En dan klagen de steden dat er te weinig kopers komen gevolg winkel leegstand, en als logisch gevolg gooien ze de prijs nog maar een keer omhoog, dat gaat vast helpen. @Ronnymij : Ik met 010, in 2017 voor het laatst daar gewinkeld, de kosten zijn al hoog om er te komen en dan ook nog eens € 12,00 kwijt voor een paar uurtjes lekker winkelen. Vergeet dat lekker maar want je loopt je te ergeren aan dat beleid.Wij parkeerden op de hoek van parkeerplek 52 en stonden dus op parkeerplek 51, je loopt @##$$%% een halve marathon naar die betaalpaal, niet normaal meer hoor. Ik ga nu nog alleen naar plekken waar ik gratis kan staan en loop de laatste stukjes wel, maar dat is in die grote steden niet te doen.Je betaalt al wegenbelasting en je betaalt aan de gemeente belasting en nog zijn ze inhalig door overal betaald parkeren van te maken. En zo enorm hoog dat ze die prijs eigenlijk niet eens kunnen verantwoorden volgens mij.En dan klagen de steden dat er te weinig kopers komen gevolg winkel leegstand, en als logisch gevolg gooien ze de prijs nog maar een keer omhoog, dat gaat vast helpen.

