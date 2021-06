18-06-2021 15:25:14

Die 1200m2 is vast een paleis van een van de zovele prinsen van Nigeria. Verrek, nu bedenk ik me opeens dat ik nog moest reageren op een mailtje. Er zit namelijk een smak geld op me te wachten in Nigeria. Even zonder gein, zoals @Grouse : al aangeeft zal er vast een nulletje teveel geplaatst zijn en zelfs dan nog is 120m2 heel ruim. Top idee, hopelijk is het dan ook betaalbaar voor de minder bedeelden in Nigeria.