Man begint rechtszaak tegen zijn vrouw voor het gieten van hete thee op zijn hand

Een man heeft een zaak aangespannen tegen zijn vrouw voor het gooien van hete thee op zijn hand die brandwonden veroorzaakten.



De Saoedische man eist een schadevergoeding van zijn vrouw en verzocht via zijn advocaten aan de autoriteiten om de vrouw te straffen.



De vrouw beweert dat ze op basis van zelfverdediging handelde. Ze zei dat ze haar man probeerde terug te duwen, omdat hij haar sloeg.



Abdul Rahman Al Ahmadi, juridisch adviseur, zei dat huwelijksgeschillen in Saoedi-Arabiƫ meestal eindigen in verzoening.



Echter in dit geval heeft de man geen recht om schadevergoeding te vragen, tenzij hij een medisch rapport heeft waaruit zijn brandwonden blijken. Hij kan ook van haar eisen dat zij deze actie niet herhaalt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: